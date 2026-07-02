大東建託パートナーズは、東京23区の単身者向け「家賃相場上昇駅」ランキングTOP10を6月29日に発表した。このランキングは2026年1月1日〜3月31日の期間、同社が運営する賃貸仲介サイト「いい部屋ネット」に掲載された募集家賃データに基づき集計されたもの。

はじめに、このランキングは、一定の募集物件数(両年ともに募集物件数200件以上)を持つ東京23区の主要駅を対象とし、募集物件の床面積(専有面積)の増減による影響を排除した「25平米換算ベースの家賃相場」で集計を行った。これにより、一部の物件供給の偏りに左右されない、各エリアの純粋な賃料単価傾向および上昇度を算出している。

2026年度の東京23区の単身者向け「家賃相場上昇駅」ランキング、第1位に輝いたのは「西新宿五丁目」駅(新宿区)だった。 上昇率 129.1%(+32,334円)。「西新宿五丁目」は、都庁や新宿駅への圧倒的な交通利便性を誇る職住近接エリア。従来から高い家賃水準だったが、利便性を最優先する単身層の需要が一層集中し、25平米の標準換算ベースでの月額上昇額は3万円を超え、平均14万円台という極めて高い水準に達した。

次いで、2位に「中野新橋」駅、3位に「中野富士見町」駅が続いた。どちらも中野区で、上昇率は約128%。東京メトロ丸ノ内線(方南町支線)の隣り合う2駅がそろって顕著な上昇を見せた。

特に「中野新橋」駅は、25平米の標準換算ベースで月額3万803円アップを記録。新宿至近ながら落ち着いた住環境を持つ同エリアが、単身層の人気スポットとして急激に相場を押し上げている状況がうかがえる。

そのほか、4位「西日暮里」駅、5位「上井草」駅、6位「田端」駅、7位「雑色」駅が続いている。8位には丸ノ内線・大江戸線が利用可能で、住環境の良さからも根強い支持を得る文京区の「本郷三丁目」駅がランクイン。単身層の需要集中により、25平米換算の相場は13万円台後半という高い水準に達している。

9位は「上石神井」、10位は「地下鉄成増」駅が選ばれた。

東京23区では、単身者向けの家賃上昇が続いている。今回のランキングでは、西新宿五丁目や中野新橋など、都心へのアクセスに優れた駅で家賃が大きく上昇した。物件価格の高騰で住宅購入のハードルが上がる中、賃貸市場にも需要が流入していることが背景にあると考えられる。