アットホームは、アットホームラボに調査・分析を委託し「中古マンションの価格動向」についての調査結果を6月24日に発表した。調査はアットホームで消費者向けに登録・公開された中古マンションを対象に集計されている。対象地域は、東京都(23区/都下)、神奈川県(横浜市･川崎市/他)、埼玉県(さいたま市/他)、千葉県(西部)のみ。

首都圏の1戸あたり平均価格は、前月比、前年同月比ともに上昇した。

エリア別にみると、前月比では8エリア中7エリアが上昇し、うち4エリアで1%を超える上昇率となった。東京23区では上昇が続いているものの、2024年8月以降続いていた前月比1%以上の伸びは途切れた。前年同月比では13カ月連続で全エリアが上昇している。

なお、2017年1月以降最高額を更新したのは、前月と同じく東京都(23区/都下)、神奈川県(横浜市・川崎市/他)、埼玉県(さいたま市/他)、千葉県西部の7エリアだった。

首都圏8エリア平均価格指数の推移

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首都圏の中古マンション価格は依然として高値圏にあり、多くのエリアで過去最高額を更新した。一方で、東京23区では価格上昇のペースがやや落ち着き始めるなど、市場には変化の兆しも見えている。今後は「首都圏全体が一律に値上がりする時代」から、エリアごとの違いがより鮮明になっていく可能性がありそうだ。