2010年製のフェラーリ「599GTO」。オークションハウス「BINGO」が開催した「BH AUCTION TOKYO 06.21 at City Circuit Tokyo Bay」に出品された車両だ(本稿の写真は撮影：マイナビニュース編集部)

オークションに出品された超高級車、希少車の写真を一気に見る

599GTOってどんなフェラーリ?

2010年に世界限定599台で発売されたフェラーリ「599GTO」は、サーキット専用モデルを公道向けに仕立て直した究極のロードゴーイングレーサー。フェラーリの長い歴史の中でも、「GTO」(Gran Turismo Omologata)の称号が与えられたのは「250GTO」「288GTO」に続く3台目であるという事実から、その限定スペチアーレ(特別モデル)ぶりがよくわかる。

ベースとなったのはサーキット専用の実験車「599XX」だ。搭載するのは6.0LのV型12気筒自然吸気エンジン。同じくスペチアーレモデルである“ENZO”用の「Tipo F140」系に更なるチューニングを加えたパワートレインだ。

「599GTBフィオラーノ」のF140系エンジンをベースに、クランクシャフトの軽量化や吸気マニホールドの刷新など専用のファインチューニングを実施したエンジンは、ベースモデルから50PSアップした680PSを8,250回転で発生。最大トルクは620Nmだ。9,000回転近くまで回せば、そのエキゾーストノートはまさにレーシンカー並み。“爆音”を発する究極のV12気筒エンジンがドライバーを高揚感で包みこむのは確実だ。

シャシーは第2世代の磁性流体ダンパーと最新のF1-Tracを統合し、フェンダーやトレッドを拡大。F599XX譲りのディフューザーとボディ下の空力処理により、200km/h時点のダウンフォースは144kgに達する。

車両は薄肉アルミや薄型ガラス、カーボン・アルカンターラの内装、オーディオや遮音材の削減などによってスパルタン化され、標準車から約100kgもの軽量化(乾燥重量1,495kg)を達成。わずか60ミリ秒の変速タイムを誇る超高速F1マチックを介した0-100km/h加速は3.35秒、最高速度は335km/h以上をマーク。テストコースであるフィオラノのラップタイムは、あのエンツォ・フェラーリを1秒近く上回り、当時のフェラーリ公道モデル史上最速の1分24秒を記録した。

落札額は599HGTEの7倍!

出品車両は2010年製で、走行距離331kmは奇跡のレベル。新車当時のミントコンディションを保っていることから、2011年に「フェラーリ・クラシケ」認定書を本国から取得している。専用ボディカバーやバッテリーチャージャーなど、新車時の付属アイテムも新車同様の状態でそろっており、最高峰の環境で美術品のように静かに保管され続けてきたモデルとなる。

こうした個体が市場に現れることは天文学的な確率だという。ベースモデルに近い「599HGTE」(ベースモデルの高性能オプションパッケージ装着車、620PS/608NmのV12で0-100km/h加速3.7秒、最高速度330km/h)が同じオークションで2,941万5,000円で落札されたのに対して、599GTOがその7倍近い2億313万円で落札されたことからも、その希少性がよくわかるのだ。

【フォトギャラリー】フェラーリ「599GTO」

【フォトギャラリー】フェラーリ「599HGTE」