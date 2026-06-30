ニフティライフスタイルは、神奈川の賃貸物件探しで注目の街ランキングベスト30を6月24日に発表した。調査は2026年1月1日～3月31日の期間、ニフティ不動産のWEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表⽰数を基に集計した。

2026年のランキングでは「川崎」が2023年から4年連続で首位を堅持。

第2位の「元住吉」、第3位の「武蔵小杉」も前回調査と同様の順位で、トップ3の顔ぶれは2年連続で変わっていない。

上位の安定とは対照的に、中位から下位では順位が大きく変動した。

「湘南台」(前回第28位→第16位)は今回最大の12ランクアップで、過去4年で最も高い順位に浮上。「辻堂」(前回第18位→第12位)も6ランクアップし、湘南エリアの存在感が増している。

川崎市内からは「宮崎台」(前回第37位→第29位)が8ランクアップで30位以内に返り咲きした。

都心や横浜方面への通勤圏を保ちながら、家賃を抑えられるエリアへの関心が高まっていることがうかがえる。

注目の街ランキングベスト30 神奈川県版2026 1～10位

注目の街ランキングベスト30 神奈川県版2026 11～20位

注目の街ランキングベスト30 神奈川県版2026 21～30位

第1位に選ばれたのは「川崎」(川崎市川崎区・幸区)。

2023年の調査開始以来、一度も首位を譲っていない。JR東海道線・京浜東北線・南武線の3路線が乗り入れ、徒歩圏の京急川崎駅を含めると4路線が利用可能。品川駅まではJR上野東京ラインで約9分、横浜駅まではJR東海道線で約8分。都心と横浜のどちらへ向かうにも起点になる、神奈川県の玄関口。

川崎市は「音楽のまち・かわさき」を掲げており、JR川崎駅中央西口から徒歩約3分の「ミューザ川崎シンフォニーホール」がその象徴になっている。1階のガリレア広場にはストリートピアノも設置されており、通りかかるだけで音楽が耳に入る環境だ。

駅の北側に足を延ばせば多摩川の河川敷が広がり、「かわさき多摩川ふれあいロード」として散策路やランニングコースが整備されている。

駅前の商業施設と、徒歩圏の自然環境が共存している点も、この街の暮らしやすさを支えている要因と考えられる。

第2位は「元住吉」(川崎市中原区)。

2023年から4年連続でトップ3に入っており、安定した人気を誇る。東急東横線・目黒線の2路線が利用でき、渋谷方面と横浜方面のどちらへも乗り換えなしでアクセス可能。東急目黒線は都営三田線・東京メトロ南北線と直通しているため、大手町や永田町といったオフィス街への通勤もスムーズだ。

元住吉の象徴は、駅の東西に広がる2つの商店街。西口の「モトスミ・ブレーメン通り商店街」は全長約550メートルに約180店舗が連なり、東口には「モトスミ・オズ通り商店街」が広がっている。チェーン店と個人店が混在し、食料品から日用品まで日々の買い物に困ることはないだろう。

平均家賃は1Kで約7.5万円。隣駅の武蔵小杉(1K約8.6万円)より約1.1万円低く、同じ東横線沿線でも家賃を抑えられる。

タワーマンションが立ち並ぶ武蔵小杉から1駅でありながら、昔ながらの商店街文化が残る暮らしやすさ。この対比が、元住吉が支持され続ける理由なのだろう。

第3位は「武蔵小杉」(川崎市中原区)がランクイン。前回に続き第3位を維持しました。

東急東横線・目黒線、JR南武線・横須賀線・湘南新宿ラインに加え、相鉄線直通列車も停車する交通の要衝。東急東横線で渋谷方面、JR横須賀線で品川・東京方面、JR湘南新宿ラインで新宿・池袋方面と、行き先に応じて路線を使い分けられる。

駅周辺には大型商業施設が集まり、タワーマンションを中心とした街並みが広がりる。再開発によって生まれた新しい街でありながら、少し歩けば法政通り商店街のような昔ながらの店も残っている。

街の進化は現在も止まっていない。JR武蔵小杉駅から徒歩3分の日本医科大学武蔵小杉病院の跡地では、地上50階建てツインタワー「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」を核とした、街一体型の複合開発が進行中。複数路線の利便性と都市機能の集積を求める人にとって、武蔵小杉は今も有力な候補であり続けているようだ。

神奈川県内では、川崎・元住吉・武蔵小杉といった交通利便性の高い街が引き続き高い人気を維持した。一方で、湘南台や辻堂など比較的価格を抑えながら都心や横浜方面へアクセスしやすいエリアも順位を大きく伸ばしている。再開発や交通利便性だけでなく、日々の暮らしやすさとのバランスを重視する傾向が強まっていることがうかがえる。