LIXIL住宅研究所は、親と同居世帯と別居世帯を対象に二世帯住宅についての調査結果を6月17日に発表した。調査は2026年2月16日～22日の期間、全国の20代〜40代の男女400名を対象に行われた。

はじめに、実の親との親子関係について聞くと、「とても＋まあまあ仲がいい」(35.8%＋40.3%)が7割を超えた。「どちらとも言えない」が15.8%、「用事があるときだけ連絡を取る」は7.0%、「疎遠である」は1.3%だった。

現在、親(実親または義親)と別居している人の今後の意向については、35.0%が「特に考えていない」と回答。一方で、34.0%が「実親、義親とは別居したまま」と回答している。

「将来的に同居したい」と回答したのは、11.8%だった。

二世帯同居の満足度については、約8割が「とても＋まあまあ満足している」(28.4%＋51.8%)と回答。「やや＋とても不満」と回答したのは、合わせて19.8%だった。

現在、親と同居している人に親との同居を魅力的だと感じる理由を尋ねると、「家事・子育てのサポートを日常的に受けられる」が39.6%で最も多く、次いで「経済的な負担を軽減できる」(35.5%)、「緊急時にすぐに助け合える安心感がある」(35.0%)が続いた。

一方で、親と同居していない人に親との同居を魅力に感じる理由を聞くと、「緊急時にすぐに助け合える安心感がある」(31.0%)が最多となった。次いで「親と気軽に交流できる」「親孝行ができる」が同率28.1%で続いた。

もし二世帯住宅を建てる場合、理想的な間取りのタイプについては、「完全同居型」が41.8%に対して、「完全分離型」が56.8%だった。

現在、親と同居している人に二世帯住宅について、不安・懸念を感じることを尋ねると、23.4%が「生活リズム・生活スタイルの違いによるストレス」と回答している。次いで「友人・知人を家に呼びづらくなること」(21.8%)が続いた。

また、親と同居していない人たちも、二世帯住宅について、不安・懸念を感じることを聞くと、「生活リズム・生活スタイルの違いによるストレス」(39.4%)が最多となった。

住宅価格や物価の上昇が続くなか、親世帯との同居による住居費や生活費の負担軽減に注目が集まっている。今回の調査では、二世帯住宅に住む人の約8割が満足していることがわかり、特に「家事・子育てのサポート」や「経済的負担の軽減」といったメリットが高く評価された。