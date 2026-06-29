フェラーリにも「ネオクラシック」と言えるモデルがある。そのうちのひとつが「F355」だ。高級車オークションイベントでベルリネッタとスパイダーの2車種を実車確認して、ネオクラフェラーリの魅力を探ってきた。

1995年式の「F355ベルリネッタ」。オークションハウス「BINGO」が開催した「BH AUCTION TOKYO 06.21 at City Circuit Tokyo Bay」に出品された車両だ(本稿の写真は撮影：マイナビニュース編集部)

オークションに出品された超高級車、希少車の写真を一気に見る

F355ってどんなフェラーリ?

「348」の後継として1994年にデビューしたフェラーリ「F355」。車名は搭載するV型8気筒エンジンの排気量「3.5」リッターと、シリンダーあたりの「5」バルブに由来する。F1テクノロジーをダイレクトに投影した超高回転型パワーユニットとリトラクタブルヘッドライトを採用した最後のV8ミッドシップモデルであることから、一時期の不人気を払拭したネオクラシックフェラーリといえる。

搭載する3.5Lの90度V8 DOHCエンジンは、1気筒あたり吸気3、排気2の5バルブを採用。ドライサンプの潤滑方式、チタン製コンロッド、鍛造アルミピストンなどを採用したことで、最高出力380PS/8,250rpm、最大トルク363Nm/6,000rpmを発生する超高回転、高効率ユニットだ。リッターあたり109PSは当時の自然吸気エンジンの限界といわれた。

ボディ底面をフラットにする「アンダーボディ・フェアリング」を採用したF355のパフォーマンスは0-100km/h加速4.7秒、最高速度295km/hとなっていた。

2台のF355を詳細確認

展示されていた1995年式のベルリネッタは、環境規制が厳しくなる直前の中期型。エンジン制御にはボッシュのモトロニックM2.7(パワー感と音色が評価されている)を搭載し、左右独立型のエアインテークを装備した「PRシャシー」を採用したことで、初期型にあった懸念を払拭したモデルだ。

走行距離は1万6,784kmということで、ガレージでの観賞用ではなく、適度に、かつ愛情を持って走らせてきた好コンディションモデルであることを物語っている。「ロッサコルサ」(赤)のボディや「ネロ」(黒)のレザーインテリアは新車当時のクオリティをキープ。F1マチックより市場価値の高い6速MT仕様であり、純正ツールボックスやカーカバーといった付属品がそろっていることもあって、本国マラネロで発行する「フェラーリ・クラシケ」の証明書を獲得している。

新車価格は1,490万円～1,750万円(クローズドのベルリネッタ、脱着式ルーフのGT、フルオープンのスパイダーがあった)で、今回のベルリネッタのEstimate(予想落札金額)は2,900万円～3,200万円。ハンマープライスは予想額を超える3,496万5,000円だった。

もう1台のF355は、1998年式のXRシャシーを採用した後期型スパイダー。エンジン制御はモトロニック5.2へと進化している。デュアルエアバッグやリモコンキーを採用し、排ガス規制にも対応したモデルだ。

スパイダーの生産台数は3,717台。6MT仕様は2,644台が生産された。

排気系などに手を入れたモデファイ車両が多い中、今回の個体は内外装をネロで統一した極めて高いオリジナル性をキープしている。走行距離は3万4,562km。跳ね馬があしらわれたフロアマットやシート、ステアリングの状態もよく、V8エンジンの咆哮をオープンエアで楽しめるモデルとなっている。Estimateは2,600万円～2,900万円、ハンマープライスは2,941万5,000円だった。

【フォトギャラリー】「F355ベルリネッタ」

【フォトギャラリー】「F355スパイダー」