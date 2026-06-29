マーキュリーは、中古タワーマンションの最新流通動向についての調査結果を6月25日に発表した。調査は独自に行われ、2026年5月に中古流通した東京23区と大阪市の行政区別データを集計している。

東京23区

東京23区では957戸が流通し、70㎡あたりの平均価格は1億9,923万円だった。

最も高かったのは目黒区の2億9,349万円、最も低かったのは葛飾区の9,294万円で、70㎡あたりの平均価格が1億円を下回ったのは足立区と葛飾区だった。

前年同月比は23区全体で＋140万円(＋0.7%)と前年の水準を若干上回ったが、前月比は－705万円(－3.4%)で下落した。前月比で価格が上昇したのは7区、下落が15区で下落している区が増加。千代田区の価格が大きく下落している。

大阪市

大阪市では471戸が流通し、70㎡あたりの平均価格は1億3,254万円だった。最も高かったのは北区の1億7,109万円、最も低かったのは此花区の3,367万円で、平均価格が1億円を上回ったのは4区だった。

前年同月比は大阪市全体で＋2,505万円(＋23.3%)と前年の水準を大きく上回った。前月比は＋775万円(＋6.2%)で、供給が行われた区の半数以上となる9区で上昇。北区の価格が最も上昇していることがわかった。

東京23区の中古タワーマンション価格は依然として高水準だが、前月比では下落し、値下がりした区も増えている。今後はエリアごとの需給や再開発動向を見極めることが、物件選びや資産価値を判断するうえで重要になりそうだ。