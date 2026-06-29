マイボイスコムは、マンションのブランドについての調査結果を6月19日に発表した。調査は2026年5月1日～7日の期間、11,095名を対象に行われた。

知っているマンションのブランドを聞いたところ(複数回答)、「ザ・ライオンズ」が46.8%で1位に輝いた。次いで「プラウド」が35.7%、「ザ・パークハウス」「グランドメゾン」が各3割強で続いた。10・20代では、「グランドメゾン」が1位という結果に。

地域別にみると、北海道では「ザ・ライオンズ」に続き、「クリオ」「グランドメゾン」が上位にあがっている。中国・四国では「サーパス」が1位、「アルファ」「ザ・ライオンズ」が2～3位に続いた。

関東では「ザ・パークハウス」「プラウド」「ブリリア」「クリオ」の比率が高く、近畿では「エスリード」「ジオ」「プレサンス」「ローレル」が高くなっていることがわかった。

マンションに住みたい理由は、「セキュリティが充実している」が47.7%、「設備のメンテナンス・清掃などの負担が少ない」が43.7%、「気密性、断熱性が高い」が41.4%となっている。

また、そのマンションブランドに住んでみたい理由についても質問。1位の大京の「ザ・ライオンズ」に住みたい理由は「昔から、高級物件として聞いているので一度は検討してみたい」「以前、購入し住んでいたことがあり、管理会社の運営が良かったから」などの声が寄せられた。2位の野村不動産の「プラウド」に住みたい理由には「ロケーションがいい物件が多いし洗練した印象があるから」「外観がきれいなマンションが多く、もともと気になっていたから」などが挙げられた。

その他、三菱地所レジデンス「ザ・パークハウス」に住みたい理由には、「テレビコマーシャルでみて、魅力的な雰囲気を醸し出しているように感じたから」など。積水ハウスの「グランドメゾン」については、「戸建ての評判が良いので、マンションも良いかなと感じた」といった声が寄せられている。

今回の調査では、「ザ・ライオンズ」「プラウド」「ザ・パークハウス」など、長年にわたり供給実績を積み重ねてきたブランドの知名度の高さが改めて確認された。一方で、地域によって認知度の高いブランドに違いが見られた点も興味深い。マンション市場の多様性がうかがえる結果となった。