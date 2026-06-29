秋田県で3人のオーナーが大事に乗り継いできたフェラーリ「328GTS」がオークション会場に現れた。どんな個体なのか、実車を詳細チェックだ。

1987年製のフェラーリ「328GTS」。オークションハウス「BINGO」が開催した「BH AUCTION TOKYO 06.21 at City Circuit Tokyo Bay」に出品された車両だ(本稿の写真は撮影：マイナビニュース編集部)

オークションに出品された超高級車、希少車の写真を一気に見る

328GTSってどんなフェラーリ?

1985年、世界中でヒットした「308GTS」の進化型として登場したのが「328GTS」だ。車名は「3.2」リッターの「8」気筒エンジンに由来。GTSの「S」はスパイダー(タルガトップ)モデルであることを表している。ピニンファリーナによる美しいボディラインと優れた操縦性、信頼性が特徴のモデルで、クラシック・フェラーリの中でも最も扱いやすいモデルのひとつとして人気となっている。

搭載するパワートレインは燃料供給装置としてボッシュ製Kジェトロニックを採用した自然吸気3.2Lの90度V型8気筒DOHC4バルブエンジン。最高出力270PS/7,000rpm(マフラーや排ガス規制が施された日本仕様は260PS)、最大トルク31.0kgm/5,500rpmを発生する。5速マニュアルトランスミッションを介して後輪を駆動するMRレイアウトで、0-100km/h加速6.4秒、最高速度262km/hというパフォーマンスを発揮。総生産台数は6,068台だ。

改造とは無縁のオリジナリティにしびれる

出品車両は1987年製の328GTSで、日本正規輸入車としてデリバリーされた後、秋田の地に住むオーナーのもとへ。その際に登録された「秋33」ナンバーは秋田在住の歴代オーナーに途切れることなく引き継がれてきており、合計で3名のオーナーによる走行距離は1万2,408kmを刻むのみ。カスタマイズとは無縁のモデルであり、細部に至るまで高いオリジナル度をキープしている。

ピニンファリーナが描き、職人が仕上げたレザーやインパネのコンディションは極上で、歴代オーナーたちによる丁寧な扱いを無言で証明している。

当時の新車価格は約1,300万円～1,500万円前後で、現在の中古車相場は約1,600万円～2,000万円前後。秋33を引き継ぐ1台で、走行距離わずか1.2万km台、日本正規輸入車でオリジナル度が高い今回の個体は、相場を大きく上回る2,331万円でハンマープライスとなった。

【フォトギャラリー】フェラーリ「328GTS」