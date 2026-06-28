フェラーリ「458 Speciale」(スペチアーレ)は「458イタリア」をベースとするサーキット志向のスペシャルシリーズだ。フェラーリが誇るV型8気筒自然吸気エンジン搭載モデルの頂点に君臨し、その人気はすでに“伝説級“のレベルに。詳細を見てみよう。

写真は2015年式の「458スペチアーレ」。オークションハウス「BINGO」が開催した「BH AUCTION TOKYO 06.21 at City Circuit Tokyo Bay」に出品された車両だ(本稿の写真は撮影：マイナビニュース編集部)

オークションに出品された超高級車、希少車の写真を一気に見る

458スペチアーレに込められたエンジニアの情熱

フェラーリ「458スペチアーレ」の最大のハイライトとなるのは、最高出力605PS/9,000rpm、最大トルク540Nm/6,000rpmを発生する4.5LのV8自然吸気(NA)エンジン。F1DCTの7速デュアルクラッチトランスミッションを介して後輪を駆動するMRレイアウトで、そのパフォーマンスは0-100km/h加速3.0秒、最高速度325km/h以上という。

「F136B」型エンジンは、当時の自然吸気エンジンとして世界最高峰のリッターあたり135PSという高出力を達成。9,000回転まで吹け上がる官能的なV8フェラーリサウンドは、乗る人すべてを魅了した。これ以降のダウンサイジングターボやハイブリット化されたパワーユニットでは再現できないほど狂おしいエンジン音は、もはや世界中のコレクターから神格化されている。

ベースの458イタリアから少しでも重量を削るため、エンジニアたちは一切の妥協を排したという。カーボンファイバー製パーツを多用し、アルカンターラとカーボンを組み合わせたインテリア、アルミニウム剥き出しの床板、薄型ガラスなどを採用。結果的にベース車両に比べて90kgも軽いクルマに仕上がった。

走行面では、状況に応じて車両の横滑りを予測・検知する「サイドスリップ・アングル・コントロール」(SSC)を同社で初めて採用。速度に応じて自動的に開閉する前後可動式空力フラップを装備し、それら全てがサーキットで1/100秒を削るために最適化されている。

自動車コレクターが滅多に手放さないクルマ

2013年～2015年で1,308台が生産されたクーペモデルの販売価格は約3,290万円～(オプション除く)だった。写真のオークション出品車両(2015年式)は走行距離1,916kmのローマイレージを誇り、王道の「ロッサコルサ」(赤)にセンターストライプが配された「ザ、488スペチアーレ」ともいうべき個体。製造から時を経たフェラーリモデルによく見られる内装のベタつきは全てリフレッシュ済みで、ほぼ新車状態にタイムスリップしたかのごとき仕上がりだ。

Estimate(落札予想金額)は6,500万円～7,500万円。ハンマープライスは9,435万円まで跳ね上がった。488スペチアーレは世界中の自動車コレクターが「手放さない車」のリストに挙げていることが多く、今回は非常に稀な出品として注目された結果なのだろう。今後さらに価値が上がる可能性を秘めているともささやかれている。

【フォトギャラリー】フェラーリ「458スペチアーレ」