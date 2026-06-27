マツダが「ロードスター」の商品改良を実施する。新たなボディカラー「ジンクグリーンメタリック」の登場など、注目ポイントは盛りだくさんだ。今回は歴代ロードスターを振り返り、2026年9月上旬に発売予定の改良モデルの特徴について確認していきたい。

歴代ロードスターを振り返る

ロードスターが自動車業界に与えた衝撃

日本車の当たり年といわれる1989年。マツダ「ロードスター」の前身にあたる「ユーノス・ロードスター」がデビューした。この年の5月、まずは北米で「MX-5ミアータ」の名前で登場。日本では同年9月に「ユーノス・ロードスター」のネーミングで発売された。

ロードスター発売以前には、欧州を中心にさまざまなライトウエイトの2シーターオープンモデルが存在したが、1989年当時はほとんどが消滅。ロードスターはそのすき間をねらって投入され、世界中で多くのファンを獲得した。また、欧州各社もロードスターのヒットに触発され、さまざまな2シーターオープンモデルを登場させた。世界の自動車業界ではこの現象を「ミアータショック」と呼ぶほど衝撃的なものであった。

歴代ロードスターを一気におさらい

初代ロードスターは型式名から「NA型」と呼ばれる。NA型は1.6リットル直列4気筒エンジンでスタート、途中マイナーチェンジで1.8リットル直4に変更。手動ソフトトップ式ルーフを持ち、ヘッドライトはリトラクタブル式である。1998年までの約10年間製造された。

初代ロードスター

初代ロードスター

2代目の「NB型」はヘッドライトを固定式に変更。車名が「マツダ・ロードスター」となる。搭載エンジンは1.8リットルでスタートしたが、シリーズ途中で1.6リットルを追加。のちに1.8リットルターボエンジンも追加される。トップは手動式ソフトトップだが、リヤのウインドスクリーンを樹脂製からガラス製に変更し、耐久性や視認性を向上。のちに、ロードスターという名前のまま、固定式ルーフを持つクーペも追加されている。製造期間は1998年1月から2005年8月までの約6年7カ月。

2代目ロードスター

2代目ロードスター

3代目「NC型」は2005年8月に登場する。このモデルからボディ全幅が1,700mmを超え、3ナンバーモデルとなる。搭載エンジンは2リットル直4。基本のルーフは手動のソフトトップだが、シリーズ途中で「リトラクタブルハードトップ」(RHT)と呼ばれる電動ハードトップを持つコンバーチブル仕様が登場する。2015年5月までの約9年10カ月にわたり販売された。

3代目ロードスター

3代目ロードスター

4代目は現行モデルの「ND型」で2015年5月の登場。当初は手動のソフトトップのみの設定であったが、デビュー翌年には「リトラクタブルファストバック」(RF)の名で、電動ハードトップトップを持つコンバーチブル仕様が追加される。ソフトトップ仕様のエンジンはダウンサイジングされた1.5リットル、RFは2リットルを採用する。登場後すでに11年を経過しており、歴代ロードスターのなかで最も息の長いモデルとなっている。

現行型ロードスター

現行型ロードスター

最新の改良でどう変わる?

そんな現行ロードスターに商品改良が行われ特別仕様車が追加された。すでに5月末の「軽井沢ミーティング」で発表されているが、新色として「ジンクグリーンメタリック」が追加された。

ロードスター商品改良モデルのバリエーションと価格

「ジンクグリーンメタリック」は航空機や船などの大型工業製品に耐久性を持たせるための防錆塗料「ジンククロメートプライマー」から着想を得たグリーン。ND型としては初のグリーン系ボディ色となる。「ジンクグリーンメタリック」は全グレードで選ぶことができ、2026年10月より生産が開始される予定。

主要な変更点は車外騒音に関するもの。最新の車外騒音規制をクリアするために、静音タイヤの採用やサイレンサーの大型化が行われた。静音タイヤの開発に当たって、マツダはタイヤメーカーに「音以外の部分は変更しないでほしい」というリクエストを出した。タイヤメーカーは最大限、そのリクエストに応えたが、若干タイヤは柔らかくなっていて、それを補正するためにパワステのセッティングを変更。従来どおりのハンドリングとなるようにチューニングされている。

サイレンサーの大型化はかなり苦労したという。2リッターエンジン用のサイレンサーは改良前で26リットルの容量で、それを規制に適合するには当初、50リットルの容量が必要になったという。50リットルといえばガソリンタンク並のサイズで、さすがに受け入れがたい。開発を重ね、最終的には36リットルまで縮小することができたという。とはいえ、RFではトランクルームの形状変更を余儀なくされている。

ただ、静かにするだけではロードスターの魅力をスポイルする可能性がある。そのため吸排気系に専用レゾネータやリブを新設計した音質チューニングを行ったうえで、従来はRS系にのみ採用されていた吸気音を車内に伝える「インダクションサウンドエンハンサー」をソフトトップモデル全車で標準化している。またシートの安全基準も厳しくなっているため、ヘッドレストの高さや形状などが最適化されている。

新たな特別仕様車「PS」の特徴は?

さて、話を特別仕様車に移そう。今回設定された特別仕様車は「PS」というネーミング。ベースはソフトトップのSスペシャルパッケージだ。PSの意味はピュアスポーツである。

街中からワインディングまで、よりピュアにスポーツ走行を楽しみたい方の新たな選択肢となることを目指し、スポーティーかつモダンなカラーコーディネートと、充実した走りの装備を組み合わせたと説明されている。

具体的に特別装備となるのは、エクステリアではインシュレーター付きのグレーのソフトトップ、レイズ製のブラック塗装16インチアルミホイールを採用。機能面ではシルバーに塗装されたブレンボ製ベンチレーテッドディスク&4ピストンキャリパー、ビルシュタイン製ダンパーを装着(ソフトトップRSにも採用)。インテリア面ではエアコンルーバーに外側がブラックで内側がシルバーの加飾を採用したうえで、 エアコンダイヤルとエンジンスターターリングをブラックにしている。

PSのインテリア

ビルシュタイン製ダンパーの採用にあたってはバネレートをアップして、ダンバーの減衰力を落とすセッティングを行い、ロール剛性をしっかりさせたうえで、乗り心地もアップするよう調整を実施。クルマ開発本部 ロードスター主査の齋籐茂樹氏によれば、「990Sはヒラリヒラリと走るが、PSはアメンボのようにスイスイ走る感覚に仕上がっている」とのこと。

毎年のように魅力的なモデルを投入してくるロードスターは、いつの時代も常に魅力あふれるモデルとして私たちを楽しませてくれる。今後もこの魅力を維持し続けてくれることを願わずにはいられない。