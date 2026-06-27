ベントレーモーターズは新型「コンチネンタル GT S」と「スーパースポーツ」の日本初上陸に合わせて複数のイベントを開催した。新宿で開かれた夜のイベント「Cars & Coffee」に潜り込んでみると、上記2モデルのほか、道を歩いていてもなかなかお目にかかれないたくさんのレア車を目撃することができた。
特別なスーパースポーツの来歴は
「Cars & Coffee」は、ベントレーとクリエイティブディレクターの生沢舞さんがディレクションして開催した特別なイベント。会場は「パークシティイセタン1」(新宿をぶらぶらしたことのある人なら必ず目にしたことのある、あの白くて丸いビルが目印の駐車場)の屋上と最上階だ。
エレベーターを降りると、まさに明けない夜が始まろうとする新宿5丁目の鼓動を具現化したかのような大音量のクラブミュージックに出迎えられた。駐車スペースには、日本最速クラスの新幹線「はやぶさ」から着想を得た特別ラッピング仕様の新型コンチネンタル GT Sが鎮座。そのほかにも、国内外のさまざまなスーパーカー、クラシックカー、カスタムカーが並んでいた。
いよいよ宵闇が濃くなり初める7時ごろ、半透明のカーテンに覆われた「スーパースポーツ」の周囲には国際色豊かなオーディエンスがぎっしりと集結。お披露目だ。
すっかり日の落ちた新宿。その一角にある駐車場の屋上階では、ベントレーを象徴するグリーンのライティングを浴びながら、世界に1台の特別なスーパースポーツが妖しい存在感を放っていたのだった。