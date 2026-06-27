ベントレーモーターズは新型「コンチネンタル GT S」と「スーパースポーツ」の日本初上陸に合わせて複数のイベントを開催した。新宿で開かれた夜のイベント「Cars & Coffee」に潜り込んでみると、上記2モデルのほか、道を歩いていてもなかなかお目にかかれないたくさんのレア車を目撃することができた。

夜の新宿で世界に1台のベントレーと対面した

特別なスーパースポーツの来歴は

「Cars & Coffee」は、ベントレーとクリエイティブディレクターの生沢舞さんがディレクションして開催した特別なイベント。会場は「パークシティイセタン1」(新宿をぶらぶらしたことのある人なら必ず目にしたことのある、あの白くて丸いビルが目印の駐車場)の屋上と最上階だ。

こんなクルマが駐車場にとまっていると異世界の雰囲気だ

エレベーターを降りると、まさに明けない夜が始まろうとする新宿5丁目の鼓動を具現化したかのような大音量のクラブミュージックに出迎えられた。駐車スペースには、日本最速クラスの新幹線「はやぶさ」から着想を得た特別ラッピング仕様の新型コンチネンタル GT Sが鎮座。そのほかにも、国内外のさまざまなスーパーカー、クラシックカー、カスタムカーが並んでいた。

新型「コンチネンタル GT S」は、ベントレーを代表するグランドツアラー「コンチネンタル GT」の「S」(Sport)モデルとして誕生。ドライバー志向を追求したモデルで、パワートレインには最高出力680PS、最大トルク930Nmを発揮する「ハイパフォーマンス・ハイブリッド・パワートレイン」を搭載している。0-100km/h加速はわずか3.5秒。「ブラックライン・スペシフィケーション」を採用した精悍かつスポーティーな外観も特徴だ。写真は「はやぶさ」の特別ラッピング仕様

いよいよ宵闇が濃くなり初める7時ごろ、半透明のカーテンに覆われた「スーパースポーツ」の周囲には国際色豊かなオーディエンスがぎっしりと集結。お披露目だ。

写真は最高出力666PSを誇る後輪駆動の新型「スーパースポーツ」をベースとする特別仕様車。2026年1月に公開された映像作品『SUPERSPORTS: FULL SEND』でトラヴィス・パストラーナがドリフトパフォーマンスを披露した車両の実物だ。映像撮影のため、リアアクスルを瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキなどの専用装備が追加となっている

すっかり日の落ちた新宿。その一角にある駐車場の屋上階では、ベントレーを象徴するグリーンのライティングを浴びながら、世界に1台の特別なスーパースポーツが妖しい存在感を放っていたのだった。

【写真】「スーパースポーツ」の特別仕様

【写真】会場に集まったレア車たち