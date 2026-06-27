フェラーリ「488 Pista」(ピスタ)は世界的に人気で、オークションハウス「BINGO」が6月21日に開催した「BH AUCTION TOKYO 06.21 at City Circuit Tokyo Bay」では落札額が予想額を超える結果となった。実車確認で人気の理由を探った。

オークションに出品された超高級車、希少車の写真を一気に見る

超高性能でスペシャルなフェラーリ

日本発信型の本格的オークションハウス「BINGO」が開催した「BH AUCTION TOKYO 06.21 at City Circuit Tokyo Bay」には国内外の名車、希少車が集結。全62ロットのうち43ロットで入札が成立し、落札額の合計は8億7,541万2,600円に達したという。そのうちの1台がフェラーリ「488ピスタ」だ。

「488ピスタ」は2015年にデビューした主力のV型8気筒ミッドシップモデル「488GTB」をベースとし、2018年に開発された超高性能のスペシャルシリーズだ。

488は搭載するV8エンジンの1気筒あたりの排気量(488cc)を表す。「Pista」はイタリア語でサーキットやレーストラックを意味する言葉。つまりは、ル・マン24時間などの世界耐久選手権(WEC)で好成績を残した「488GTE」や、フェラーリのワンメイクレース車両である「488 Challenge」で得た空力や軽量化技術など、サーキットのテクノロジーをダイレクトに公道へ持ち込んだモデルであることを意味している。

リアミッドに搭載する3.9LのV8ツインターボエンジンは、ベースモデルから50PSアップの最高出力740PS/8,000rpm、最大トルク769Nm/3,000rpmを発生する。F1DCTの7速デュアルクラッチトランスミッションを介して後輪を駆動。そのパフォーマンスは0-100km/h加速2.85秒、最高速度は340km/h以上を誇っている。

レーシングカー直系の空力デバイス「Sダクト」をフロントに搭載して圧倒的なダウンフォースを得たほか、車両の横滑り制御と連動してブレーキ圧を電子制御する第6世代「フェラーリ・ダイナミック・エンハンサー」を初搭載し、ベースモデルから90kgの軽量化も果たした(車両重量は1,280kg)ことで、サーキット走行など限界領域でのハンドリングをよりコントロールしやすいものに改善。非プロフェッショナルドライバーでも、そうした環境でハイパフォーマンスを楽しめる仕様としたのが特徴だ。

純内燃機関の最高峰? 人気の理由は

488ピスタは現在、世界的に人気の高いモデルになっている。理由としては、電動化される前の純粋な内燃機関のみで構成したガソリンV8ツインターボエンジンを搭載した最高峰のスペシャルモデルであるということ、フロントのSダクトに始まるレーシングカーさながらの圧倒的な空力ボディは一目でそれとわかり、羨望の的になっていること、走行距離を伸ばさずに保管される個体が多く、そうしたクルマはオークションで高値がつくことからリセールバリューが非常に高いこと、などが挙げられる。

488ピスタの新車時の価格は約3,900万円～(オプション除く)。今回のオークションに登場した2019年式ネロデイトナ(黒)の個体は内装のロッソ(赤)とのコントラストが見事で、カーボンパーツなど多彩なオプションが盛り込まれた高級かつレーシーな仕上がりとなっている。

オークションでのEstimate(予想落札価格の範囲)が6,300万円～6,800万円。ハンマープライス(実際の落札価格)は7,548万円であったことから、その人気の高さがうかがえる。

【フォトギャラリー】フェラーリ「488ピスタ」