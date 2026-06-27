2000年以降に新築マンションを購入し、2004年～2024年に入居・現在も同じマンションに住んでいる2万2,431名を対象に行われた。

リクルートは、首都圏の新築マンション購入者の顧客満足度などを集計した結果を基に「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」の受賞企業を決定。結果を6月11日に発表した。分譲マンションデベロッパー・販売会社の部(首都圏)の調査は2025年9月4日〜 2025年11月4日の期間、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)で2022年以降に新築マンションを購入した6,780名を対象に行われた。分譲マンション管理会社の部(首都圏)の調査は、2026年1月22日～2026年2月24日の期間、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)で 2000年以降に新築マンションを購入し、2004年～2024年に入居・現在も同じマンションに住んでいる2万2,431名を対象に行われた。

分譲マンションデベロッパー・販売会社の部(首都圏)で、新築マンション購入者から「他社より多少高くても購入したい」「購入を検討している人に勧めたい」と高く評価されたディベロッパーの最優秀賞に選ばれたのは、「野村不動産」だった。次いで優秀賞には「三井不動産レジデンシャル」「住友不動産」「三菱地所レジデンス」「東急不動産」が選ばれた。

その他、接客満足度部門では「東急不動産」、ハイブランド部門では「野村不動産」などが選ばれている。

また、分譲マンション管理会社の部(首都圏)で、管理サービスの総合満足度」で購入居住者から高く評価された企業について、分譲マンション100戸未満の部で最優秀賞に輝いたのは「野村不動産パートナーズ」だった。次いで、「三井不動産レジデンシャルサービス」「大和ライフネクスト」が優秀賞に選ばれた。

一方、分譲マンション100戸以上の部については、「住友不動産建物サービス」が最優秀賞に選ばれ、優秀賞には「東京建物アメニティサポート」「野村不動産パートナーズ」が選ばれている。

近年は新築マンション価格の上昇が続き、購入時には価格だけでなく、ブランド力やアフターサービス、管理品質まで含めて比較する人が増えている。今回の調査は、実際に購入した居住者が「他社より多少高くても購入したい」「人に勧めたい」と評価した結果であり、単なる知名度ランキングとは異なる点が特徴だ。

また、マンションは購入後の管理品質によって資産価値や住み心地が大きく左右される。新築時の販売力だけでなく、管理会社の評価にも注目することで、長期的な視点でマンション選びを考えるヒントになりそうだ。