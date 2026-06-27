戦争や金融危機が起きるたびに、「なぜこんな状況で株価が上がるのか」と疑問に思ったことはないでしょうか。市場はしばしば、私たちの感覚とは異なる動きを見せます。

本記事では『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』(鹿子木健/講談社＋α新書)から抜粋し、ウクライナ戦争や金融危機を例に、危機の時に浮かび上がる金融市場の本質について考えます。

戦争と関税が暴く、投資の本性

平時の市場は、理屈で説明されます。需給、金利、成長率、企業価値。人々は、市場が合理的に動いているかのような言葉を好みます。 数字が並び、グラフが描かれ、説明可能な世界がそこにあるように感じられる。

しかし、戦争や深刻な危機が起きた瞬間、その建前は一気に崩れます。市場は説明をやめ、取り繕うことをやめ、むき出しの本性を見せ始める。2022年のロシアの侵攻で始まったウクライナ戦争は、その典型です。

表向きには、人道、正義、国際秩序が語られました。侵略は許されない。国際法を守れ。民主主義を守れ。しかし同時に、水面下ではまったく別の動きが、不可逆的に積み重ねられていきました。

エネルギー資源の奪い合い。ガスと原油の供給網の組み替え。通貨の信認を巡る攻防。金融制裁による資金遮断と、その抜け道の模索。国債市場への影響。為替とインフレをどう制御するかという現実的な判断。

市場は、これらすべてを同時に織り込みました。どの国が有利になるのか。どの国が長期的に消耗するのか。どの企業が生き残り、どの産業が切り捨てられるのか。誰が勝者で、誰が退場するのか。

そこにあるのは、力関係と利害の計算だけです。

日本では、戦争と投資を切り離して考えがちです。「人道的に許されない行為が、なぜ市場で評価されるのか」「なぜ、誰かの不幸の上で利益を得る主体が存在するのか」。

その違和感は健全です。むしろ、その感覚を持っていないほうが危うい。しかし、市場の現実は、その違和感を一切気にしません。

市場は、人間の感情を映す鏡ではない。国家と資本と信用が、どこへ向かうかを示す計器に近い。そこに善悪の評価を持ち込むと、見誤ります。

第二次トランプ政権における関税政策と外交も、同じ構造を持っています。ドナルド･トランプ大統領の関税や交渉姿勢は、しばしば「破壊的」「身勝手」「短絡的」と評されます。しかし、市場が見ているのは、その人物の品格でも評価でもありません。「それによって、どこが守られ、どこが犠牲になるのか」「どの産業が生き残り、どの国が通貨の主導権を保つのか」。 それが、現実に残される問いです。

関税は、あくまで交渉カードであり、圧力装置であり、経済戦争の道具です。外交も同様です。理念よりも国内産業。友好関係よりも、自国通貨と雇用。市場は、それを織り込み済の事実として受け止めます。

重要なのは、これらの行動が、市場では「例外」ではないという点です。危機だから特別な判断がなされたのではありません。むしろ逆です。危機のときにこそ、平時には隠されていた本音が露出する。

平時の市場は仮面をかぶっています。倫理、説明責任、透明性、建前。それらがあることで、市場は穏やかに回り、人々は安心します。

しかし、国家の存続が脅かされるとき、通貨の信認が揺らぐとき、金融システムそのものが崩れる危険にさらされたとき、市場は迷いません。ためらいません。正しさを問わない。

守るべきものを守る。切るべきものを切る。それが、市場の通常運転です。

繰り返される金融危機も、同じ構図を持っています。リーマン･ショック、欧州債務危機、コロナ禍。いずれも「想定外」と語られました。しかし、想定外だったのは、実は人間の側でした。

市場にとっては、これらは常に起こり得る事態でした。信用が膨らみすぎれば、必ずどこかで破綻する。レバレッジが積み上がれば、必ず反動が来る。そのとき、何が救われ、誰が切り捨てられるのか。

どの資産が守られ、どの価値が失われるのか。その判断基準は、一貫しています。人道ではなく、倫理でもない。力と信用と利害です。

この現実を直視しなければ、投資の世界は理解できません。そして、この現実を出発点として制度を作り、国家と市場を結びつけた人物が、アレクサンダー･ハミルトンです。彼は、まさにこの「冷徹な現実」を前提に、近代金融の設計図を描いた人物です。市場は自然にできたのではない。危機と恐怖と必要性の中から、意図的に作られた。その事実を、彼は誰よりもよく理解していました。