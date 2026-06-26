新車の値上げが続く輸入車市場。注目すべきは中古車です。3～5年落ちの中古メルセデス・ベンツは、車検のタイミングで大きく価格が下がります。都市部のエグゼクティブが満足できるクオリティを、最も賢く手に入れるための方法を解説します。

輸入中古車の「買い時」サイン

新車価格の高騰や納期の長期化を背景に、状態良好な輸入中古車に熱い視線が注がれています。

3年落ち・5年落ちがなぜ有利なのか

初回車検のタイミングである3年落ちは、新車保証が切れる前に手放すオーナーが多く、市場の流通量が最も増える時期です。状態のいい個体が多く、車種によっては新車時から30～40％ほど価格が下落しているため、コストパフォーマンスが非常に高くなります。

5年落ちは2回目の車検を通すタイミング。新車価格の40～55％程度まで相場が下がるため、コストパフォーマンスが非常に高くなります。5年落ち中古車の標準的な走行距離は5万km前後であり、エンジンなどの主要機関はまだまだ十分な性能を維持しています。

メルセデス・ベンツ「Cクラス」の狙い目は?

現行型Cクラス(W206型)は発売から3年～5年が経過しており、初回車検を迎えた個体がメルセデス・ベンツ認定中古車などの市場に流入しています。新車時は諸費用込みで800万～900万円前後だった人気グレード「C200 アバンギャルド AMGライン」などが、400万円台の予算から狙える状態になっています。

「Eクラス」の狙い目は?

Eクラスは新型(W214型)への完全移行に伴い、先代モデル(W213型)の中古車相場が大きく下落しています。新車価格1,000万円クラスの高級セダン・ステーションワゴンですが、W213型の後期モデル(フロントマスクがシャープになった世代)が400万～600万円と、手が届きやすい価格帯に入っています。

「最初の車検」で手放された車両を狙うメリット

メルセデス・ベンツを「3年落ち」のタイミングで狙う最大のメリットは、メーカー保証と手厚い点検パックが残った状態の高品質な車両を、新車より格段に安い価格で手に入れられる点にあります。

新車価格の下落を回避

CクラスやEクラスなどの高級車は、最初の3年間で車両価値が大きく低下します。前オーナーがこの大きな値下がり分を負担してくれているため、中古車として購入する側は「実質的なコストパフォーマンス」が非常に高くなります。

ディーラーの「手厚い点検・整備」

新車購入から3年以内ということは、メーカー指定の定期点検や消耗品交換が正規ディーラーでしっかりと行われている可能性が高い車両といえます。

メーカー保証（メルセデス・ケア）の継承

新車登録から3年間は走行距離無制限の「メルセデス・ケア(一般保証・メンテナンス保証・24時間ツーリングサポート)」が付帯しています。この保証は、名義変更を行えば次のオーナーにも引き継ぐことが可能です(※有償で延長保証に加入できる場合もあります)。

メルセデスを狙うなら認定中古車を選ぶべし

メルセデス・ベンツ日本は保証制度を改定し、「初度登録から10年未満の認定中古車は、すべて2年間の走行距離無制限保証」を付帯するようになりました。そのため、3年落ちのCクラスはもちろん、5年落ちの型落ちEクラスであっても、ヤナセなどのメルセデス認定中古車で購入すれば、最初の2年間は主要部品の故障リスクをほぼゼロにできます。

一般の中古車店よりも車両価格はやや高めですが、メルセデス・ベンツの中古車選びにおいては、「最大の安心を買う」という意味で、認定中古車を最優先に選ぶことをおすすめします。

【フォトギャラリー】現行型Cクラス(W206)