APAMANは、「住みたい駅ランキング2026年」の結果を5月28日に発表した。調査は2024年10月1日～2025年9月30日の期間、アパマンショップ公式サイトユーザーを対象に行われた。

北海道エリア

2026年版の「住みたい駅ランキング」では、前年1位の駅が引き続き上位を維持するエリアがある一方、複数のエリアで1位駅が入れ替わる結果となった。

特に、関東・関西・九州・沖縄エリアでは、都心部や中心市街地へのアクセスに加え、日常生活の利便性を備えた駅が上位に入っており、実際の暮らしを想定した駅検索の傾向がうかがえる。

北海道エリアでは、札幌市北区の麻生駅が前年に続き1位に。麻生駅は、札幌市営地下鉄南北線の駅で、JR新琴似駅も近く、交通利便性の高さが特徴。2位には新札幌駅、3位には帯広駅が入った。札幌市内の交通利便性を重視する駅に加え、道東エリアの主要駅も上位に入り、幅広いエリアで検索されている。

東北エリア

東北エリアでは、仙台市泉区の泉中央駅が前年に続き1位に輝いた。泉中央駅は、仙台市地下鉄南北線の駅で、仙台市北部の生活拠点として駅周辺の利便性が高いエリア。 2位には大曲駅、3位には追分駅が入った。大曲駅は前年5位から2位へ、追分駅は前年8位から3位へ順位を上げており、秋田県内の駅への関心も見られる。

関東エリア

関東エリアでは、前年1位の荻窪駅に代わり、蒲田駅が1位にランクイン。蒲田駅、荻窪駅、高円寺駅と、上位3駅はいずれも東京都内の駅となり、都心方面へのアクセスや日常生活の利便性を重視した検索傾向に。

甲信越エリア

甲信越エリアでは、山梨県甲府市の甲府駅が前年に続き1位に。甲府駅は、JR中央本線とJR身延線が利用できる山梨県内の主要駅で、鉄道に加え、路線バスや高速バスの利用もしやすい交通拠点。2位には新潟駅、3位には豊栄駅がランクイン。前年から上位を維持する主要駅に加え、新たに豊栄駅が上位に入り、新潟市内の駅への関心も見られる結果となった。

北陸エリア

北陸エリアでは、富山県射水市の小杉駅が1位に選ばれた。小杉駅は、あいの風とやま鉄道が利用できる駅で、富山市方面・高岡市方面へのアクセスがしやすい点が特徴。次いで2位には富山駅、3位には前年1位の金沢駅が続いた。北陸エリアでは、主要駅だけでなく、日常の移動や生活圏を意識した駅への関心が見られる結果に。

関西エリア

関西エリアでは、前年1位の江坂駅に代わり、南草津駅が1位となった。上位には大和西大寺駅、堅田駅、草津駅、瀬田駅など、滋賀県・奈良県の駅が多く入り、大阪中心部だけでなく、周辺エリアを含めた広域で駅検索が行われている傾向が見られる。

中国・四国エリアでは、鳥取県鳥取市の鳥取駅が1位に。鳥取駅は、JR山陰本線と因美線が利用できる鳥取市の主要駅。2位には岡山県倉敷市の中庄駅、3位には広島県福山市の松永駅が入った。前年1位の福山駅から1位が入れ替わり、中国・四国エリアでは県庁所在地の主要駅に加え、生活圏として利用される駅も上位に入っている。

九州・沖縄エリアでは、前年1位の博多駅に代わり、大橋駅が1位という結果に。2位に姪浜駅、3位に西新駅が入り、上位3駅はいずれも福岡市内の駅がランクインした。福岡市中心部へのアクセスと、日常生活の利便性を両立しやすい駅への関心がうかがえる。

東海エリア

東海エリアでは、静岡市葵区の静岡駅が前年に続き1位にランクインした。静岡駅は、JR東海道新幹線とJR東海道本線が利用できる静岡県内の主要駅で、通勤・通学や広域移動に便利な駅。2位には藤が丘駅、3位には浜松駅が続いた。静岡県内の主要駅に加え、名古屋市名東区の藤が丘駅も上位に入り、都市部へのアクセスや生活利便性を重視した検索傾向が見られる。

2026年版の住みたい駅ランキングでは、関東の蒲田駅や関西の南草津駅、九州の大橋駅など、「都心へのアクセス」と「日常生活の利便性」を両立できる駅が上位に浮上した。かつてのランキングではブランド力の高い都心駅が注目される傾向もあったが、近年は住宅価格や家賃の上昇を背景に、通勤利便性だけでなく買い物や子育て環境まで含めた"暮らしやすさ"が重視されているようだ。住まい探しにおいても、「どこに住みたいか」から「どう暮らしたいか」へ、価値観の変化が表れている結果といえるだろう。