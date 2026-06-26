「なんとなくしんどい」「なぜか不調が続く」といったストレスに対処・対応するための一生役に立つセルフケアを紹介する、『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』(華井由利奈／光文社)。本記事では同書からメンタルの落ち込みを防ぐ方法や、落ち込んだときに役立つセルフケアを抜粋してお届けします。

今回は「大きな布にくるまる」。

好きな姿勢で布にくるまるだけでOK

疲れているときは、布団、毛布、ブランケット、タオルケットなど、柔らかくて大きな布を肩からかけたり頭からかぶったりして、「守られている感覚」を味わってみましょう。背中や急所(後頭部や首筋)がオープンになっていると、人間は無意識に周りを警戒してしまいます。大きな布にくるまると、周りの環境から自分を切り離した気分になり、落ち着くのです。

座る、寝るなど、布にくるまるときの姿勢は自由ですが、長時間横になったあと立ち上がるときは要注意。自律神経が乱れ、めまいや立ちくらみ、失神症状が出る可能性があります。立つ前に1～2分座って呼吸を整え、ゆっくり立ち上がりましょう。

【おすすめの姿勢は体を丸める「胎児のポーズ」】

「胎児のポーズ」は、生まれる前の赤ちゃんが、お母さんのお腹のなかで自然にとっているポーズです。大人も、体や心の緊張をほぐし安心できると言われています。

やり方

1.仰向けになる。

2.両ひざを胸に引き寄せ、両手で抱える。

3.顔をひざに近づけ、体を小さく丸める。

注意が必要なケース

満腹のとき：お腹を圧迫するため、食後すぐは避けてください。

ひざや足首に痛みがあるとき：関節を深く曲げるポーズです。痛みがある場合は控えましょう。

妊娠しているとき：お腹を圧迫しないよう、専門家の指導に従ってください。

みんなのひと言

イライラしたときは、布団にくるまってふて寝する。寝ても問題は解決しないけど、問題から距離を置くことで、一旦気持ちを落ち着かせられる。

心理学の本に「気持ちを落ち着かせたいときは布にくるまるといい」と書いてあって、心が病んだときに実践した。本当に気持ちがラクになって、びっくりした。