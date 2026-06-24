「強力に痩せる」と話題のマンジャロ(チルゼパチド)ですが、日本では2型糖尿病の治療薬としてのみ承認されており、糖尿病のない方が痩身目的で使うことは適応外使用です。日本医師会や厚生労働省も繰り返し注意を促しています。

今回のテーマは「マンジャロを安易に使用した場合の健康リスク」です。

最も多い副作用は消化器症状

もっとも高頻度で報告されているのが、吐き気や嘔吐、下痢、便秘、腹痛といった消化器症状です。これは、胃の動きを緩やかにして満腹感を持続させると同時に、脳の食欲中枢に働きかけて食欲を抑えるという、薬本来の作用機序から生じるものです。中路先生は「専門医の管理を外れ、自己判断で増量することは症状を悪化させる原因になる」と話します。

また、頻度は低くても、急性膵炎や胆嚢炎、腸閉塞、アナフィラキシーといった重大な副作用も添付文書に明記されています。海外では重篤な症例報告もあるとされているため、決して軽視はできません。

自己判断での使用が招くリスクとリバウンド

個人輸入やフリマアプリなどで購入した医薬品には、偽造品や粗悪品のリスクがつきまといます。万が一、重い健康被害が起きても「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となってしまうため、すべて自己責任になってしまいます。

さらに、中路先生によると、薬の使用をやめればリバウンドしやすく、医師の管理なしに急激なダイエットを行うことは、栄養障害や筋肉量の減少を招くおそれがあるとのことです。 安易な個人使用は、目先の体重減少と引き換えに、あまりにも多くの健康リスクを抱え込むことになると中路先生は強調します。

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