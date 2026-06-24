「なんとなくしんどい」「なぜか不調が続く」といったストレスに対処・対応するための一生役に立つセルフケアを紹介する、『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』(華井由利奈／光文社)。本記事では同書からメンタルの落ち込みを防ぐ方法や、落ち込んだときに役立つセルフケアを抜粋してお届けします。

今回は「日光を浴びる」。

想像以上の効果! 日光浴の3つのメリット

1つ目のメリットは、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌です。網膜が強い光を感じると脳内でセロトニンが作られ、気持ちが安定して不安が和らぐと言われています。2つ目は、睡眠の質を上げるメラトニンの生成です。朝、15～30分ほど日光を浴びると、14～16時間後にメラトニンが分泌され、入眠しやすくなります。3つ目は、ビタミンDの合成です。うつを軽減させる効果があると言われているビタミンDは、紫外線を浴びることで生成されます。シラスやサケなどの魚にもビタミンDが含まれていますが、毎日欠かさず魚を食べるのは難しいもの。日光を浴びて、手軽にビタミンDをチャージしましょう。

【室内でもOK! 「日光浴のコツ」とQ&A】

日光浴のコツ

時間帯は、午前中〜正午。夏は紫外線が弱い早朝がおすすめ。夏は5分程度、冬は30分程度にしましょう。

Q1 曇りの日は?

A1 太陽光は曇りの日でも約10,000ルクスあります。セロトニンは約2,000〜3,000ルクスの光を網膜が感じることで活性化するため、曇りでもOK。ちなみに、一般的な家庭用の蛍光灯は500ルクス程度です。

Q2 外出できないときは?

A2 窓際で手のひらを日光に当てるだけでも大丈夫。ガラス越しだと紫外線がカットされてしまうため、ベランダに出るか、窓とカーテンを開けましょう。※日照時間が短い地域は時間を長めに!

Q3 日焼け止めを塗ってもいい?

A3 日焼け止めを頻繁に使用している人はビタミンD不足であることが多いと言われています。日光浴をするときは使用を控えましょう。

みんなのひと言

疲れたら散歩に行きます。日光を浴びると、家にこもっているときより前向きな気持ちになれるから。

病気で散歩もできなくて気が滅入っていたとき、家の前に10分間立って日光浴をした。不審者みたいで嫌だったけど、少し気が晴れた。今も外出が難しいため、午前中に15～30分、窓を開けるようにしている。