セイコーウオッチは、「セイコー 5スポーツ」より、アメリカ西海岸発のスケートブランド「FTC」とのコラボレーション限定モデル2種を7月10日に発売する。価格は6万4,900円から。日米限定販売となる。





セイコー 5スポーツ FTC コラボレーション限定モデル

HDB011J

HDB012JC

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HDB012JC

ストリートブランドと多くのコラボモデルをリリースしているセイコー5スポーツ。過去モデルはこちら

FTCは1986年、ケント・ウエハラ氏がサンフランシスコで創業したスケートブランド。スケートボードを軸に音楽やアート、サブカルチャーを取り入れたアイテムを展開している。

今回のコラボレーションでは、SKXシリーズをベースに、1980年代のセイコーアーカイブに着想を得たダイヤルレイアウトを採用。6時位置にはFTCロゴを配した特別仕様となる。

スケートカルチャーらしいストリート感を前面に押し出した2本。「HDB011J」は、FTCのブランドカラーであるブラックとゴールドを採用したモデル。ダイバーズウォッチの無骨さにラグジュアリーな要素を加えたデザインで、夜の街にも映える存在感がある。一方、「HDB012JC」は、FTC創業の地であるサンフランシスコを象徴するオレンジカラーをダイヤルに採用。鮮やかなオレンジとフルゴールドカラーの組み合わせが強烈なインパクトを放つ。ベゼルにはエッチング加工を施し、立体感のある仕上がりとした。特にざらついた質感のベゼルが独特で、通常のセイコー 5スポーツにはないアートピースのような雰囲気を演出する。

シースルーバック仕様の裏ぶたにはFTCロゴを配置。「HDB012JC」には「40th Anniversary」の文字も入り、両モデルとも「LIMITED EDITION」とシリアルナンバーを刻印する。

両モデルには専用デザインのボックスと、付け替え用ブラックナイロンストラップが付属する。

「HDB012JC」には、FTC創業40周年を記念した特別仕様として、ボックスに「40th Anniversary」の文字をあしらうほか、オリジナルのウオッチクロスも同梱する。

セイコー 5スポーツ FTC コラボレーション限定モデル HDB011J

HDB011J

価格：6万4,900円

日米限定860本(国内310本)

ケースサイズ：42.5mm(厚さ13.4mm)

ケース・ブレスレット：ステンレススチール(一部ゴールド色めっき)

防水性能：日常生活用強化防水(10気圧)

ガラス：ハードレックス

ムーブメント：キャリバー4R36(自動巻き)

パワーリザーブ：約41時間

セイコー 5スポーツ FTC コラボレーション限定モデル HDB012JC

HDB012JC