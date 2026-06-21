「何を食べるか」だけでなく、「どの順番で食べるか」でも体への負担が変わることを知っていますか？特別な食材は一切不要で、いつもの食事の順番を少し変えるだけで、血糖値の急上昇を抑え、老化のスピードを落とすことができます。

今回のテーマは、「食べる順番と老化リスクの関係」です。

糖質から食べると老化が加速する

日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、老化対策では「何を食べるか」だけでなく、「どの順番で食べるか」も重要だといいます。

ご飯やパンなどの糖質から食べ始めると、血糖値が急上昇し、大量のインスリンが分泌されやすくなります。こうした状態を繰り返すことで、AGEs（終末糖化産物）という“老化物質”が体内に蓄積しやすくなり、肌のくすみや血管の硬化など、いわゆる「糖化」が進みやすくなるとされています。

五藤先生は、老化予防のためには、野菜やおかずを先に食べるなど、血糖値を急激に上げにくい食べ方を意識することが大切だと話しています。

「野菜→たんぱく質→糖質」が正解

おすすめの食べる順番は「野菜・きのこ類 → たんぱく質・脂質 → 糖質」です。五藤先生によると、先に食物繊維を摂ることで胃腸のバリアが形成され、あとから食べる糖の吸収が緩やかになるといいます。

同じ食事内容でも、この順番を意識するだけで老化リスクを抑えやすくなると考えられています。特別な準備は何も必要ありません。

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