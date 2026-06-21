「資産形成のために投資を勉強しなければ」と考える人は多いでしょう。しかし脳科学の観点では、投資本を読むより先に取り組むべきことがあるといいます。それが運動です。実際に運動は脳のパフォーマンスを高め、判断力や集中力の向上につながることが知られています。

本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、運動とお金の意外な関係について紹介します。

難解な投資本を10時間読むより、1時間の運動があなたの年収を引き上げる

富裕層がこぞってジムに通う本当の理由

忙しいビジネスパーソンの中には、「運動する時間があるなら、その分働いたり、投資の勉強をしたりした方が稼げるに決まっている」と考えている人が少なくありません。 しかし、世界のトップエリートや富裕層たちが、こぞってジムに通い、早朝にランニングをしているのには明確な理由があります。運動は単なる健康維持のためではなく、ダイレクトに「脳のパフォーマンス」を上げ、結果的にお金を稼ぐ力を高めるからです。

イリノイ大学などの研究によれば、有酸素運動は実行機能(計画、判断、自己制御などの高次認知機能)に特に好影響を与え、この効果は子どもから高齢者まで幅広い年齢層で確認されています。また、定期的に有酸素運動を行っている人は、加齢に伴う脳の体積減少が抑制される傾向があることも報告されています。

そのメカニズムの一つとして注目されているのが、「BDNF(脳由来神経栄養因子)」というタンパク質です。特に記憶と学習に関わる海馬でのBDNFの役割が注目されており、定期的な運動によって認知パフォーマンスの改善が確認されているのです。

どんよりと濁った脳でどれだけ家計簿を見つめても、ノイズに振り回されて判断を誤るだけです。運動によってBDNFを分泌させ、脳をクリアで強靭な状態に保ち続けること。これこそが、複雑な資本主義のゲームを勝ち抜くための、最も確実でコストパフォーマンスの高い「自己投資」なのです。