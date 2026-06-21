「なんとなくしんどい」「なぜか不調が続く」といったストレスに対処・対応するための一生役に立つセルフケアを紹介する、『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』(華井由利奈／光文社)。本記事では同書からメンタルの落ち込みを防ぐ方法や、落ち込んだときに役立つセルフケアを抜粋してお届けします。

今回は「自然の音を聴く」。

心を落ち着かせる｢f分の1ゆらぎ」効果

雨の音にはリラックス効果があると言われています。雨は均一に降るわけではなく、強弱を繰り返しながら不規則なリズムで降るからです。このリズムは「f分の1ゆらぎ」と呼ばれ、人工的なものとは違う、特別な癒やし効果があると言われています。ほかにも、川のせせらぎや野鳥の声など、自然の音には同様の効果があります。

また、寝る前に自然の音を聴くのもおすすめです。複雑な音楽や話し声とは異なる、予測可能な音が眠気を誘うからです。毎日寝る前に同じ音を流すと、脳が自然に「寝る時間だ」と感じるようになります。シャッフルモードだと「次はどの曲?」と脳が活動的になってしまうため注意しましょう。

【寝る前に「自然の音」を聴くときのポイント】

自分が好きな音を探す

波の音、森のざわめき、焚き火の音など、人によって好みが異なります。自分が一番落ち着く音を探してみましょう。

タイマーを設定する

一晩中聴き続けると、脳が休まらない場合もあります。入眠後30分から1時間で消えるように設定するのがベストです。

音量は控えめに

ようやく聞こえるくらいの小さな音量(40デシベル以下)がおすすめです。

スマホの通知をオフにする

スマホの通知音で目が覚めないよう、おやすみモードにするか、少し離れた場所に置きましょう。

みんなのひと言

リラックスしたいときは、近所の公園へ。木漏れ日のなか、樹木が風に揺すられる音を聞いていると、自分も自然の一部に感じられて癒やされます。

「焚き火の映像」や「美しい世界の絶景」「癒やしの大自然」などのYouTube動画を流しっぱなしにしておくと、ほかの動画をダラダラ見ないで済む。