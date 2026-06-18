日産自動車の新型「キックス」は激戦のコンパクトSUV市場でどう戦っていくのか。強力なライバルとなるトヨタ自動車「カローラクロス」およびホンダ「ヴェゼル」と、パワートレインの構成と価格で比較してみる。

新型「キックス」の写真を一気に見る

非ハイブリッドがあるのはヴェゼルだけ

新型キックスは1.4Lのガソリンエンジンで発電してモーターで走るハイブリッド車(HV)だ。日産が磨いてきたハイブリッドシステム「e-POWER」の第3世代を搭載するのは、日本では新型キックスが初めてとなる。

カローラクロスもラインアップはHVのみ。基本は1.8Lのガソリンエンジンを使うが、高性能バージョン「GR- SPORT」用の2.0Lも用意する。

ヴェゼルは2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」を積むHVとガソリンエンジン車の両方をそろえる。

3モデルの中で、最も安いグレードがあるのはヴェゼルだ。ガソリンエンジン車(非ハイブリッド車)「G」グレード(4WDのみ)が275.88万円となっている。

300万円を切るグレードを設定

ハイブリッド同士で比べると、日産がライバルたちの価格をしっかりと意識してキックスの価格設定を行ったことがわかる。

新型キックスの価格：「X シンプルパッケージ」「X」「X+」「G」のグレード展開で299.97万円～424.82万円

カローラクロスの価格：「G」「S」「Z」のグレード展開で276万円～368.9万円。「GR SPORT」は389.5万円

ヴェゼル(e:HEV)の価格：「X」「Z」「RS」のグレード展開で299.86万円～396.88万円

日産はあえて「シンプルパッケージ」バージョンを設定することにより、300万円を切る299万スタートの価格設定を実現している。ヴェゼルも300万円の境界線にはこだわっている様子。HVでヴェゼルのガソリンエンジン車並みの価格を実現しているトヨタは、やっぱり強いなという感じだ。

装備を簡素化するなどしてキャッチーなエントリー価格を設定する理由のひとつは、その価格に興味を持った潜在顧客を販売店に呼び込むためだ。お店に来てくれれば、その顧客のライフスタイルやクルマの使い方に最適なグレード(必ずしも最も安いグレードとは限らない)を提案できる。

新型キックス「X シンプルパッケージ」の装備を確認してみると、NissanConnectインフォテインメントシステムが取り付けられなかったり、バックビューモニター、インテリジェント アラウンドビューモニターが付いていなかったりするなど、装備面がかなりシンプルになっている。購入を検討するなら、自分にとってどんな装備が必要なのかを整理して、装備一覧表をじっくり確認してみるのが吉だ。

とはいえ、どのグレードでも日産最新の電動化技術である第3世代e-POWERの走りが享受できるところは新型キックスの強み。旧型キックスに比べると、高速道路も含めて燃費が10％以上改善しているところも乗る人には嬉しいポイントだ。