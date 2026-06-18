日産自動車の新型「キックス」は激戦のコンパクトSUV市場でどう戦っていくのか。強力なライバルとなるトヨタ自動車「カローラクロス」およびホンダ「ヴェゼル」と、パワートレインの構成と価格で比較してみる。

  • 日産の新型「キックス」

    日産の新型「キックス」

新型「キックス」の写真を一気に見る

非ハイブリッドがあるのはヴェゼルだけ

新型キックスは1.4Lのガソリンエンジンで発電してモーターで走るハイブリッド車(HV)だ。日産が磨いてきたハイブリッドシステム「e-POWER」の第3世代を搭載するのは、日本では新型キックスが初めてとなる。

  • 日産の新型「キックス」

    新型「キックス」

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    新型「キックス」

カローラクロスもラインアップはHVのみ。基本は1.8Lのガソリンエンジンを使うが、高性能バージョン「GR- SPORT」用の2.0Lも用意する。

  • トヨタ「カローラクロス」

    トヨタ「カローラクロス」

  • トヨタ「カローラクロス」

    トヨタ「カローラクロス」

ヴェゼルは2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」を積むHVとガソリンエンジン車の両方をそろえる。

  • ホンダ「ヴェゼル」

    ホンダ「ヴェゼル」

  • ホンダ「ヴェゼル」

    ホンダ「ヴェゼル」

3モデルの中で、最も安いグレードがあるのはヴェゼルだ。ガソリンエンジン車(非ハイブリッド車)「G」グレード(4WDのみ)が275.88万円となっている。

  • 日産の新型「キックス」

    新型キックス、カローラクロス、ヴェゼルのパワートレイン比較

300万円を切るグレードを設定

ハイブリッド同士で比べると、日産がライバルたちの価格をしっかりと意識してキックスの価格設定を行ったことがわかる。

  • 新型キックスの価格：「X シンプルパッケージ」「X」「X+」「G」のグレード展開で299.97万円～424.82万円

  • カローラクロスの価格：「G」「S」「Z」のグレード展開で276万円～368.9万円。「GR SPORT」は389.5万円

  • ヴェゼル(e:HEV)の価格：「X」「Z」「RS」のグレード展開で299.86万円～396.88万円

日産はあえて「シンプルパッケージ」バージョンを設定することにより、300万円を切る299万スタートの価格設定を実現している。ヴェゼルも300万円の境界線にはこだわっている様子。HVでヴェゼルのガソリンエンジン車並みの価格を実現しているトヨタは、やっぱり強いなという感じだ。

装備を簡素化するなどしてキャッチーなエントリー価格を設定する理由のひとつは、その価格に興味を持った潜在顧客を販売店に呼び込むためだ。お店に来てくれれば、その顧客のライフスタイルやクルマの使い方に最適なグレード(必ずしも最も安いグレードとは限らない)を提案できる。

新型キックス「X シンプルパッケージ」の装備を確認してみると、NissanConnectインフォテインメントシステムが取り付けられなかったり、バックビューモニター、インテリジェント アラウンドビューモニターが付いていなかったりするなど、装備面がかなりシンプルになっている。購入を検討するなら、自分にとってどんな装備が必要なのかを整理して、装備一覧表をじっくり確認してみるのが吉だ。

とはいえ、どのグレードでも日産最新の電動化技術である第3世代e-POWERの走りが享受できるところは新型キックスの強み。旧型キックスに比べると、高速道路も含めて燃費が10％以上改善しているところも乗る人には嬉しいポイントだ。

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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