日産自動車「キックス」がフルモデルチェンジして2世代目に進化した。キックスが属するコンパクトSUV市場は、トヨタ自動車「カローラクロス」とホンダ「ヴェゼル」がにらみをきかせる激戦区。この世界で新型キックスは名を上げられるのか。

  • 日産の新型「キックス」

    日産が6月18日に発売する新型「キックス」

新型「キックス」の写真を一気に見る

小型SUV市場の現状は?

SUVは日本の自動車市場で最も売れている車種。その半数以上がコンパクトSUVだ。

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    2025年に日本で売れたSUVの台数は89万台。そのうちコンパクトSUVは52万台で半数以上を占める

人気のコンパクトSUV市場でキックスは、これまでどのくらい健闘できていたのか。日産のマーケティング担当者は「なかなか、思ったようにはお客さまにお届けできていなかった」と認める。というのも、初代キックス(現行型)が日本に入ってきたのは2020年(発売自体は2016年)で、まさにコロナ禍のさなかだったこともあり、半導体供給不足の問題なども影響して、思うような販促が実施できなかったそうなのだ。

もちろん、ライバルも強い。他社から「どんどんコンパクトSUVが出てくる中で、少し埋もれてしまった」とマーケティング担当者。カローラクロスとヴェゼルについては同セグメントの「横綱だと思っています」と同氏もリスペクトを惜しまない。

新型キックスの特徴は?

新型キックスで反転攻勢を図りたい日産だが、どのくらいやれそうなのか。マーケ担当は新型キックスで、「もうちょっと、こうだったらよかったな」というコンパクトSUVユーザーの声にしっかりと向き合い、商品性を作り込んだと話す。

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    新型「キックス」発表会＠六本木ヒルズアリーナの会場に到着すると、ステージ上には大きなスニーカーの箱が置いてあった

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    箱が開くと…

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    新型「キックス」が登場! 写真のボディカラーは「レゾナンスブルー」×「スーパーブラック」の2トーン

具体的には、エクステリアのカッコよさは当然のこととして、インテリアの出来栄え(質感)や後席の広さ(膝前スペース、ヘッドクリアランス)などにこだわったという。今後は「単なる移動の足ではなく、乗ったときの空間、時間自体も楽しめる」という新型キックスの価値を訴求していきたい、とのことだ。

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    最近の日産車と特徴づける「Vモーション」的な表現が極めて控えめなフロントマスク

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    新型「キックス」のボディサイズは全長4,365mm、全幅1,800mm、全高1,615mm(4WDは1,610mm)

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    リアは特徴的な「口」の字型の黒いグラフィックと車幅いっぱいに配置したテールランプでSUVらしい存在感を強調

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    日本の日産車ラインアップで第3世代「e-POWER」を初採用。4WDは電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載している。コンパクトSUVでありながら、日産最新の電動化技術を味わえるクルマだ。燃費は2WDの「X」で25.7km/L

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    インテリアは至るところに合皮やファブリックのソフトマテリアルが配されていて上質。インフォテインメントシステムはGoogle搭載

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    シート素材は「X シンプルパッケージ」「X」が織物/トリコット、「X+」「G」が合皮(写真)

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    模様が入ったファブリックのシートがオシャレ

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    荷室容量は後席乗車時で476L(2WD)。「X+」「G」はパワーバックドア(電動で開閉可能な荷室のドア)を標準装備

新型キックスは第3世代「e-POWER」を搭載するハイブリッド車のみのラインアップ。「X シンプルパッケージ」「X」「X+」「G」の4グレード展開で、各グレードで2WDと4WDが選べる。価格は299.97万円～424.82万円だ。

【写真大漁!】日産の新型キックス

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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