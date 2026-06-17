日産自動車「キックス」がフルモデルチェンジして2世代目に進化した。キックスが属するコンパクトSUV市場は、トヨタ自動車「カローラクロス」とホンダ「ヴェゼル」がにらみをきかせる激戦区。この世界で新型キックスは名を上げられるのか。

新型「キックス」の写真を一気に見る

小型SUV市場の現状は?

SUVは日本の自動車市場で最も売れている車種。その半数以上がコンパクトSUVだ。

人気のコンパクトSUV市場でキックスは、これまでどのくらい健闘できていたのか。日産のマーケティング担当者は「なかなか、思ったようにはお客さまにお届けできていなかった」と認める。というのも、初代キックス(現行型)が日本に入ってきたのは2020年(発売自体は2016年)で、まさにコロナ禍のさなかだったこともあり、半導体供給不足の問題なども影響して、思うような販促が実施できなかったそうなのだ。

もちろん、ライバルも強い。他社から「どんどんコンパクトSUVが出てくる中で、少し埋もれてしまった」とマーケティング担当者。カローラクロスとヴェゼルについては同セグメントの「横綱だと思っています」と同氏もリスペクトを惜しまない。

新型キックスの特徴は?

新型キックスで反転攻勢を図りたい日産だが、どのくらいやれそうなのか。マーケ担当は新型キックスで、「もうちょっと、こうだったらよかったな」というコンパクトSUVユーザーの声にしっかりと向き合い、商品性を作り込んだと話す。

具体的には、エクステリアのカッコよさは当然のこととして、インテリアの出来栄え(質感)や後席の広さ(膝前スペース、ヘッドクリアランス)などにこだわったという。今後は「単なる移動の足ではなく、乗ったときの空間、時間自体も楽しめる」という新型キックスの価値を訴求していきたい、とのことだ。

模様が入ったファブリックのシートがオシャレ

新型キックスは第3世代「e-POWER」を搭載するハイブリッド車のみのラインアップ。「X シンプルパッケージ」「X」「X+」「G」の4グレード展開で、各グレードで2WDと4WDが選べる。価格は299.97万円～424.82万円だ。

【写真大漁!】日産の新型キックス