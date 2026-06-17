「健康のために果物をたっぷり食べている」「油は体に悪いのでノンオイルドレッシングを使っている」。そんな習慣が、実は老化を早めているかもしれません。日本抗加齢医学会専門医の五藤先生が指摘する、意外な落とし穴をご紹介します。

今回のテーマは、「老化を早める可能性がある、意外な食習慣」です。

果物の食べすぎが「糖化」を招く

果物には抗酸化物質やビタミンが豊富で、健康的なイメージがあります。しかし、五藤先生によると、注意したいのが果物に多く含まれる「果糖」です。

果糖はブドウ糖よりも糖化を起こしやすいとされています。糖化とは、たんぱく質と糖が結びついてAGEs(終末糖化産物)を生み出す反応のこと。AGEsは肌のくすみや血管の老化に直結すると考えられています。健康的なイメージがあるだけに、果物も「適量」を意識することが大切です。

「油を避ける」が逆効果になることも

「脂質を避けてノンオイルドレッシングを使う」のも、見直してほしい習慣のひとつです。五藤先生によると、良質な油がなければ脂溶性ビタミンが体内で吸収されず、細胞膜の質も低下するといいます。油を極端に怖がることは、むしろ老化を早める原因になりかねません。

五藤先生は、大切なのは「油を避けること」ではなく「良質な油を選ぶこと」だと話しています。

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