ウェイブダッシュは、「全国住みたい街ランキング2026」を5月28日に発表した。ランキングは、2025年4月1日～2026年3月31日において、生活ガイド.com会員12,789人が住みたい街として選んだ市区町村を集計したもの。

全国住みたい街ランキング2026

全国住みたい街ランキング2026は、上位3つの街に順位変動はなかったが、世田谷区が上位５圏外にランクダウン(4位→7位)し、大阪市(6位→4位)がランクアップした。

また同じく近畿圏を代表する街である京都市(13位→9位)が前回上位10圏外から、再び圏内に返り咲いた。

大阪市は、「うめきたエリア」の再開発や統合型リゾート(IR)計画などの成長期待が評価された可能性がある。これに加えて2025年に開催された大阪・関西万博によって、都市の認知や注目度が高まったことも、順位向上の後押しになったのではないか。

また京都市は近年インバウンドの急増により、生活環境への影響が話題になったが、受け入れ体制の変化などが印象の改善と評価の回復につながった可能性も。

一方、世田谷区は、ブランド力はあるものの、成長期待などの要素が他都市と比べて小さかった可能性があり、これが順位を下げた要因とも考えられる。

なお86～100位には、戻りたい街ランキング2025上位にランクインした刈谷市と別府市がランクインするなど、他にも前回は圏外だった街がランクインしている。

大阪市や京都市が順位を上げる一方、世田谷区はトップ5圏外に。街のブランド力だけでなく、成長期待も重要な評価軸となっているようだ。