最初に結論： 不動産熱が高まる日本では平米数の大きな物件も増加中。そこに最適な大きめの家具が豊富なベントレーホームに商機あり 記事の重要ポイント： 1： ベントレーの家具、特徴は

ベントレーの家具、特徴は 2： ベントレーなのにイタリア製? 家具のデザインについて

ベントレーなのにイタリア製? 家具のデザインについて 3： どんな人に家具を販売していくか

英国を代表するラグジュアリーカーブランド「ベントレー」が家具を展開していることをご存じだろうか。ベントレーの家具を展示する日本初のショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」を訪問し、どんな品物があるのか実物を確認するとともに、ベントレーの家具が日本の住宅事情にマッチするのかどうかを聞いてきた。

ベントレーのクルマの写真を一気に見る

日本には大きな家具が足りない?

海外高級家具の輸入・販売や空間デザインを手がけるDesign Doは、ベントレーの世界観にインスパイアされた家具、アクセサリー、ライフスタイルコレクション「Bentley Home」(ベントレーホーム)の日本初となるショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」を東京・渋谷区にオープンした。

6月12日にオープンした「Bentley Home Tokyo Showroom」

「ベントレーホーム」はベントレーのデザインチームと「Luxury Living Group」(ラグジュアリー・リビング・グループ)の長年にわたるコラボレーションから誕生。ベントレーを象徴する流麗なラインとエレガンスにインスパイアされたデザインが特徴だ。

なぜベントレーホームのショールームを開設しようと考えたのか。Design Do代表取締役 CEOの高木佳さんは、「長く輸入家具の仕事に携わってきて、日本の不動産熱がすごく上がってきており、物件も広がっていると実感しています。大きな平米数の物件も増えているので、『大きな家具』が必要だと思いました」と語る。

ベントレーホームの家具は全てが大きいわけではないものの、大きなサイズのラインアップが充実している。高木さんによると、日本では大きなサイズのソファやベッドの選択肢が少ないそうで、Design Doにもそういった品物を求める多くの声が届いているそうだ。このあたりにベントレーホームの商機があるらしい。

ベントレーは英国のブランドだが、家具はイタリアで設計・製造を行っている。そうすると、ベントレーホームの家具にベントレーらしさ、英国らしさのような要素は入っているのだろうか。

「Bentley Home Tokyo Showroom」店長の豊義和さんによると、ベントレーホームの家具はイタリアにいる3人のデザイナーと英国のベントレーモーターズのデザイナーが協力してデザインしているそうだ。イタリアのデザイナーたちはベントレー(クルマ)の魅力、具体的にはベントレーを見たときの感動、乗り込んだ時の感動、走らせた時の感動を形として作り込み、家具を作り出しているのだという。ベントレーのクルマと同じように、素材や色を多彩にカスタマイズできるところもベントレーホームの特徴だそうだ。

Design Do代表取締役 CEOの高木さんは、「まずはベントレーのクルマが好きな人、その次はイタリアの家具に興味のある人、イタリアのデザインや品質に魅力を感じている人」に商品をアピールしていきたいと話していた。

【フォトギャラリー】ベントレーホームの家具