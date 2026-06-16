吉田カバンは、PORTER OMOTESANDO内の「the PORTER Gallery 1」にて、ペインター・安田知司氏による個展「Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1」を6月29日まで開催している。東京での個展開催は約4年ぶりとなる。

「Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1」を開催

安田知司氏は、デジタル画像を構成するピクセルを触覚感覚として認知できる大きさまで拡大した絵画作品を制作している。

「ものの見方は1つではない」――同じものを見ているにも関わらず、見方によってはまったく別のものに見えるという違和感を自身の経験から覚え、「見る」ことへの再考を促す作品を手がけている。

ピクセルを立体的に表現した独自の作品

一つ一つのピクセルに力を持たせることを目的に、マチエールという凹凸の質感を丁寧に表現している。また、すべてのピクセルに異なるカラーを使用している点も作品の大きな魅力となっている。

東京での個展としては約4年ぶりとなる本展では、開催を記念して制作された吉田カバンオリジナル作品をはじめ、ペイント作品の展示・販売を行っている。また、オリジナルのアートTシャツも会場限定で発売中だ。

ペイント作品価格

1120×1620mm：814,000円

696×868mm：275,000円

627×490mm：187,000円

530×410mm：192,000円

333×242mm：88,000円

会場限定のオリジナルTシャツも販売

Tシャツは全6種類を展開する。

サイズ：S／M／L／XL

カラー：ホワイト／ブラック

価格：8,580円

※写真はホワイトのみ ※完全数量限定につき、在庫がなくなり次第終了

開催概要

＜Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1＞

開催場所：PORTER OMOTESANDO the PORTER Gallery 1

開催期間：2026年6月13日（土）～2026年6月29日（月）

住所：東京都渋谷区神宮前5-6-8

営業時間：12:00～20:00（最終日は18:00まで）

安田知司氏在廊日：6月27日（土）／6月28日（日）／6月29日（月）

※在廊日は予告なく変更となる場合があります

スマートフォンやパソコンの画面では当たり前のように存在する「ピクセル」。安田知司氏は、その最小単位をあえて立体的な作品として表現している。近くで見るのと遠くから見るのとで印象が大きく変化するのも特徴。表参道を訪れた際は、足を運んでみてはいかがだろうか。

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