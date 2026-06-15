セイコーウオッチは、「セイコー アストロン Nexter」より、水晶の輝きをモチーフにした限定モデル2種を7月10日に発売する。価格は各33万円で、ともに世界限定1,200本。

＜セイコー アストロン＞Nexter 2026 限定モデル



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今回登場する限定モデルは、透明感あふれるクオーツ(水晶)の結晶をデザインモチーフに採用。ダイヤルには新開発の型打ちパターンを施し、光の当たり方や見る角度によって多彩な表情を見せる仕上がりだ。

ダイヤルカラーは、グリーンクオーツから着想を得た「クリスタルグリーン」と、ローズクオーツをイメージした「クリスタルピンク」の2種類を用意。3時・6時・9時位置のサブダイヤルとのコントラストが際立つデザインとなっている。

ケースには立体感のある多角形チタンベゼルを採用。二体構造による低重心設計で装着性を高めながら、シャープな稜線による力強い存在感を演出する。ブレスレット中央部には鏡面仕上げを施し、ダイヤルとの統一感を高めた。

本作にはボタン操作のみでストラップ交換できる「スマートスイッチ」機能を搭載しており、シーンや気分に応じた使い分けができる。

付属するシリコンストラップ

限定モデルには、ブラックカラーの強化シリコンストラップが付属。耐久性と装着性を備え、アクティブなシーンにも対応する。

セイコーアストロンが持つ先進的なイメージに加え、今回は宝石のような華やかさが強く打ち出されている。グリーンモデルは爽やかで透明感のある印象、ピンクモデルは柔らかく上品な雰囲気が特徴だ。一方で、力強いケース造形や大型インデックス、ブラックのサブダイヤルによってスポーティさも維持。華やかなカラーリングを採用しながらも、ビジネスシーンで違和感なく着用できるバランスに仕上がっている。

セイコー アストロン Nexter 2026限定モデル