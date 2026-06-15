年金は受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」を選ぶと、75歳までで最大84％増額されます。しかし、受け取りを遅らせれば誰でも得になるわけではありません。健康状態や寿命、夫婦それぞれの状況によって、最適な受給タイミングは変わります。

本記事では『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』(横山光昭・関口博美 ／小学館)から、年金の繰り下げ受給で損する人・得する人の分岐点について紹介します。

「繰り下げ受給」は健康面に照らしながら検討

年金制度は2022年4月に大きく改正されました。主な変更点は二つ。一つは、繰り上げ受給における減額率の見直しです。それまで、1か月繰り上げるごとに0.5%減額されましたが、改正後は0.4%になりました。

もう一つは、繰り下げ受給の年齢の上限が延びたこと。改正前の繰り下げの上限は70歳でしたが、75歳まで引き上げられました。前述のように、1か月後倒しするごとに0.7%ずつ増額されるため、75歳まで10年繰り下げれば84%(0.7%×120か月)も増えます。

ちなみに、繰り下げの場合、年金の総受給額が65歳から受給し始めた人を上回るのは、受給開始から12年後となります。70歳で受給開始した場合は82歳、75歳なら87歳です。年金は積み立て方式でないと理解していても、長年コツコツ納めてきたわけですから、できるだけ多く受け取りたいと思うのは当然です。

しかし、男性の平均寿命は約81歳。頑張って75歳まで繰り下げて増えたとしても、平均寿命までは6年程度です。65歳から受け取る方より受取総額が少なくなるリスクが高まります。

女性は75歳からでも損するリスクは少ない

具体的に繰り下げによりどのくらい金額が増えるのか。男女別の「平均年金受給額早見表」を見てみます。

厚生年金に加入する65歳の男性の平均年金月額14万9000円、女性の9万3000円(基礎年金含む)をベースに、それぞれ75歳まで繰り下げた場合の金額をまとめています(2024年度時点)。

ちなみに、厚生年金に加入していた夫婦が同年齢で65歳から受給した場合、月額の合計は24万2000円。住居関連の支出にもよりますが、繰り下げ受給せずとも何とか暮らせそうな金額です。

仮に、この夫婦がともに75歳まで繰り下げると、月額は計44万5280円。結構な金額に増えます。

ただし、何度も申しますが、無理は禁物です。

たとえば、男性は68歳で受け取り、女性は72歳で受け取るなど、さまざまな選択肢が考えられます。個人差はありますが、女性は平均寿命が90歳近いため、75歳から受け取り始めても損するリスクは少ないかもしれません。