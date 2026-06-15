『ホンマでっか!? TV』(フジテレビ)、『林修の今知りたいでしょ!』(テレビ朝日)、『夫が寝たあとに』(テレビ朝日)など、数々の人気番組を担当するモデルで放送作家の勝木友香さん。もともと売れっ子モデルだった彼女は、なぜ放送作家に転身したのか? また、美容家、料理研究家など新たなジャンルにも挑戦し続ける原動力は何か? パリ・ミラノのランウェイで歩いた経験と、今後の展望についても聞いた。

勝木友香さん

地元の呉服屋のショーでモデルにスカウト「夢物語のはじまりでした」

――まずはモデルの道に進むことになったきっかけを教えてください。

子どもの頃は福岡県の郊外に住んでいたんですが、地元の呉服屋さんが成人式に向けたショーを行うというので「出てみませんか?」と打診があって、友人と一緒に出ることになったんです。たまたまそのショーを見に来ていたモデル事務所の人が、後日、連絡をくれました。それが最初のきっかけです。

初めてのお仕事は、長崎県で行われる貸衣装屋さんのショーでした。オーディションに合格して、いざ現地に行ってみると雑誌で見るような有名なモデルさんがたくさん出ていて驚きました。なかでも、川原亜矢子さんの神々しさには衝撃を受けましたね。憧れを抱いたままこの業界に入り、憧れのモデルさんたちと同じステージに立って。私にとっては夢物語のはじまりでした。昨日まではただの女子高生だったのに、自分の世界が急に広がった、そんな気持ちでした。

――一方で難しさ、厳しさを感じることもありましたか?

モデルの仕事で東京に出てくるところまではトントン拍子だったんです。でも当時、女性ファッション雑誌は『CanCam』、『JJ』、『ViVi』といった、いわゆる”赤文字系”の全盛期でした。私も「ああいう雑誌のモデルさんになりたい」という思いが強くて18、19歳ごろに東京に出てきたんですが、どちらかというとテレビ関係のお仕事をいただくことが多くて。

やっぱり「できること」と「求められること」は違うし、自分の中でうまく折り合いをつけていかなくちゃダメなんだ、ということを学びました。悩むこともありましたが、モデルのお仕事ってちょこちょこ面白い案件が入ってくるんですよ。だからちょっと先、もうちょっと先の夢を見せてもらいながら日々を過ごしていました。

――モデル時代に培われた経験は、今に活きていますか?

そうですね、たとえば旅雑誌をやっていた経験がいまに活きています。全国各地の観光地を訪れたことがあるので、会議で「◯◯県を取り上げる」ってなったときに、情報量を増やしていろいろな提案ができます。

あとは、モデル時代には毎日違う現場で仕事をしていたので、新しい場所でも物怖じしない、初対面の人とも会話を弾ませることができる、というコミュニケーション能力が身につきました。モデルさんに求められる辛抱強さ、我慢強さも今に活きているかと思います。

モデルから放送作家へ。異色の転身のきっかけは“テレビ局で見たアロハシャツ”

――現在は放送作家として活躍されていますが、「モデルから転職しよう」と思ったきっかけは何でしょうか?

ありがたいことに、モデルのお仕事は継続してもらえていたんですが、学生時代の私が憧れていた存在には、結局、なれなかったんですね。だからこの先、30代、40代になった自分を想像したときにも「冒険がないな」と思っちゃって。思い描いていた天井は、もっと高かったんじゃないかという気持ちがあって、転職を考えはじめました。

――なかでもなぜ“放送作家”を選ばれたんですか?

テレビの収録現場って、色んな業務が入り乱れてて大混乱なんですが、そんな中にアロハシャツを着てブランドのハットを被ってふらっと入ってきて、タレントさんと喋ったと思ったら「じゃあね」と出ていく、いかにも楽しそうな職業の人間がいたんです(笑)。それが放送作家でした。そのお仕事の本質も分からず、ただ「楽しそうなテレビ業界のお仕事」ってだけで、勘違いのまま放送作家を目指すことになりました。

それからは、もう苦労の連続でしかなかったです。リサーチャーの仕事からはじまるんですが、初めてのお仕事が「年金のスペシャリストを探してきて下さい」というもので。先輩に教えてもらった大宅壮一文庫を訪れて調べ物をして、コピーしてきたものを紙に貼り付けて資料をつくって。周囲がパソコンで資料をつくるなか、まるで学級新聞のような私の資料を皆んなで笑い、「まぁ努力賞だね」って慰められもして(笑)。

これじゃダメだと分かって、すぐにパソコンを購入して、1週間以内に登戸から渋谷に引っ越しました。「これ大変な仕事に就いちゃったぞ」と思ったし、「とにかく呼ばれたらすぐに飛んでいける場所で暮らそう」という自己判断でした。

モデル時代は、どちらかと言うと与えられたものに応える仕事が多かったように思います。クライアントさんの作りたい広告があり、青写真が出来た中に自分たちが入っていって演じる、という作業ですね。でも放送作家は、提案する側に回ります。攻守交代です。ゼロイチをつくる人たちなので、面白くもあり苦しくもあります。

でもモデル時代に培ったことが活かせる瞬間もたくさんあります。たとえば、モデル時代にできた人脈のおかげで色んな人にすぐ連絡がとれます。仕事をする上で大いに助かっている点ですね。

――現在も美容や和菓子など、放送作家以外の分野でもご活躍されていますよね。転職にも通ずるのかもしれませんが、新しいことに挑戦し続けられる原動力を教えてください。

きっと好奇心が旺盛なんでしょうね。興味のあり・なしがはっきりしています。気になったら、すぐに検索しちゃう。良さそうだったら、訪れてみる。好きが高じて仕事に結びつくこともあります。新しい世界に飛び込むときは不安もありますが、それよりもワクワクが勝っちゃうんですね。

仕事を選ぶ上では「自分が好きになれるかどうか」という価値観を大事にしています。仕事ってその大部分は苦しいものですが、苦しいけど好き、苦しいけどやりたい、って思えるかどうか、が大事だと思うんです。憧れを抱けるかどうか、そのために努力できる分野かどうかという。

47歳で歩いたパリ・ミラノのランウェイ。そこから得られた「壁を壊す力」

――2025年にはファッションの流行最先端の街・パリとミラノでモデルとしてランウェイを歩かれました。再度モデルの門をたたいた訳ですが、何かきっかけがあったのでしょうか?

以前林修さんがMCをしている『林先生の初耳学』(現在は『日曜日の初耳学』)という番組で、『アンミカ先生が教えるパリコレ学』という企画があったんです。それをみたとき「私もモデルの仕事をひと通りやってきたけれど、唯一の心残りがあるとすれば、海外のモデルチャレンジだったな」と思っちゃったんですね(笑)。あと20歳くらい若かったらな、なんてモヤモヤがなんとなく頭の中に残っていました。

そんなときに出演させていただいたショーのお話を聞いたんです。通常であれば、海外のランウェイは現地でキャスティングコールを受けて合格した人が歩くものなんですが、このときは日本のブランドが向こうでショーを出すにあたって、オーディションを国内でするという話で「これが最後のチャンスだ」と思ったんです。なんでも挑戦していたモデル時代の自分が唯一、はじめから諦めていたものを、この歳になって取り戻しにいくと言いますか。憧れというには遠すぎる、心の底から憧れ過ぎて憧れの果てにあったものに20年後にチャレンジできる、という巡り合わせでした。

――現地では、どんなことに刺激を受けましたか?

とにかくモデルさんたちの積極性がすごかったです。ステージの立ち位置には我先に向かうし、体調の悪くなったモデルさんがいたら遠慮なく押しのけていく。たとえオーディションに合格してても、もっと良いブランドのオーディションに合格したら、躊躇なくそちらに出演します。デザイナーさんも日本とは違い、パッと見て良いモデルさんが見つかったら他のモデルさんには目もくれずに終了、となることが多いです。そのあたりの感覚が日本とはまったく違っていて、とても良い経験になりました。





(左)ミラノで行われたファッションショーにて。着用ドレスはSORA WATANABE氏デザイン

(右)パリで行われたファッションショーにて。着用ドレスはMAYA HASEGAWA氏デザイン

――その経験は今後、どんな形で活きそうですか?

ひとつの自信になりました。人生、何に挑戦するにしても壁はあるじゃないですか。年齢の制限もある。でも私は40歳を超えても大きなチャレンジができたので、「この歳で海外のランウェイで歩けたんだ。もうやれないことはない」と思っています。

放送作家になろうと志したときには、男女の壁を感じました。特にバラエティの世界は男性の放送作家ばかりだったので、あのときは「ジェンダーの壁を突破したい」という思いを強くしました。

向こうがどう思うかは、分かりません。でも少なくとも、自分で壁をつくっちゃって「挑戦しない」という選択肢はもったいないです。だから、挑戦しようかどうしようか悩んでいる人には「1回、やってみたら?」「意外と突破できるものだよ」というメッセージを送りたいですね。

――今後は、どんなことに挑戦していきたいですか?

放送作家という職業をメインでやりながら、モデル、美容家、最近はMCのお仕事ももらっているので、場合によっては「何をしたいの?」って思う人もいるかも知れません。それが煩わしいな、と思っていて。だから肩書を取っ払いたいんですよね。名刺に「勝木友香」とだけ書ける人になりたい。私がやる仕事が私の仕事であり、何かの仕事を私がやっているんじゃないんだよ、というところまでいけたらベストかなぁ。そんなことを思っています。