PayPay証券で2026年5月に買付されたNISAつみたて投資枠対象商品のうち、買付金額が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が1位となり、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「iFreeNEXT FANG+インデックス」などが上位に入りました。

【NISAつみたて投資枠/買付金額】2026年5月人気銘柄ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・日経225

6位 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

7位 インデックスオープン・アメリカ株式

8位 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オールカントリー)

9位 ひふみプラス

10位 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

【NISAつみたて投資枠/積立件数】2026年5月人気銘柄ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

4位 インデックスオープン・日経225

5位 インデックスオープン・アメリカ株式

6位 iFreeNEXT FANG+インデックス

7位 ひふみプラス

8位 eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）

9位 はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

10位 eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

長期・積立・分散投資が引き続き主流

買付金額・積立件数ともに「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が1位となり、米国の大型株に幅広く投資できる王道インデックスファンドの強さが目立ちました。買付金額では2位に「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」、3位に「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」が入り、積立件数でもこの3本が上位を占めています。5月は日米株式市場が上昇し、特に米国ではAI・半導体関連を中心に株式市場が堅調に推移しましたが、NISAのつみたて投資枠では、短期の相場変動に大きく左右されず、長期目線で分散投資を続けたいというニーズが引き続き強く表れました。

一方で、買付金額4位・積立件数6位に「iFreeNEXT FANG+インデックス」が入り、米国の大型テクノロジー株への関心も続いています。また、買付金額5位に「インデックスオープン・日経225」、6位に「eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）」、9位に「ひふみプラス」が入り、積立件数でもそれぞれ上位にランクインしました。5月は日本株も大きく上昇したことから、米国株や全世界株を軸にしながら、日本株の成長も取り込みたいという動きが見られたと考えられます。さらに、「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」や「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」なども上位に入り、投資対象や地域を分散しながら、コツコツ積み立てる姿勢が続いているようです。

【買付金額】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30

【積立件数】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30