チューダーは、「ブラックベイ クロノ」の新作として、39mmケースを採用した「ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”」を発表した。価格は93万5,000円。







ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”

「ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”」は、チューダーの「Daring Watches」コレクションに加わる新作クロノグラフ。よりコンパクトな39mmケースを採用し、厚さも13.1mmに抑えた。

最大の特徴は、ブラックのサブダイヤルを組み合わせた鮮烈なイエローダイヤル。コレクション内の「ピンク」や「フラミンゴブルー」に続く大胆なカラーリングだ。

ドーム型ダイヤルには、ブラックベイの象徴である「スノーフレーク針」を採用。今回のモデルでは視認性向上のため再設計されている。

ケースはポリッシュとサテン仕上げを組み合わせたステンレススチール製。固定ベゼルにはブラックのアルマイト加工インサートを採用し、タキメータースケールを備える。

また、リューズにはチューダー シールドのレリーフを刻印。プッシャーデザインは第2世代クロノグラフから着想を得ている。

ムーブメントは、自社製クロノグラフキャリバー「MT5813」を搭載。約70時間のパワーリザーブを実現した。COSC認定クロノメーターを取得している。

ブレスレットには新設計の3リンクブレスレットを採用。チューダー独自の「T-fit」クイックアジャストクラスプを搭載し、工具なしで最大8mmまで5段階の調整が可能だ。

このモデルの魅力は単なる“派手なイエロー文字盤”ではない。鮮やかな黄色とブラックのコントラストによって、1970年代のモータースポーツウォッチを思わせる高い視認性と遊び心を両立している。特に黒いインダイヤルが文字盤全体を引き締めており、ポップな配色でありながら安っぽさは感じさせない。39mmケースとの組み合わせも絶妙で、近年の大型クロノグラフとは異なる軽快な印象。スポーツモデルらしい力強さを保ちながらも、どこかヴィンテージ感を漂わせる仕上がりとなっている。

ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”