チューダーは、「ブラックベイ クロノ」の新作として、39mmケースを採用した「ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”」を発表した。価格は93万5,000円。
「ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”」は、チューダーの「Daring Watches」コレクションに加わる新作クロノグラフ。よりコンパクトな39mmケースを採用し、厚さも13.1mmに抑えた。
最大の特徴は、ブラックのサブダイヤルを組み合わせた鮮烈なイエローダイヤル。コレクション内の「ピンク」や「フラミンゴブルー」に続く大胆なカラーリングだ。
ドーム型ダイヤルには、ブラックベイの象徴である「スノーフレーク針」を採用。今回のモデルでは視認性向上のため再設計されている。
ケースはポリッシュとサテン仕上げを組み合わせたステンレススチール製。固定ベゼルにはブラックのアルマイト加工インサートを採用し、タキメータースケールを備える。
また、リューズにはチューダー シールドのレリーフを刻印。プッシャーデザインは第2世代クロノグラフから着想を得ている。
ムーブメントは、自社製クロノグラフキャリバー「MT5813」を搭載。約70時間のパワーリザーブを実現した。COSC認定クロノメーターを取得している。
ブレスレットには新設計の3リンクブレスレットを採用。チューダー独自の「T-fit」クイックアジャストクラスプを搭載し、工具なしで最大8mmまで5段階の調整が可能だ。
このモデルの魅力は単なる“派手なイエロー文字盤”ではない。鮮やかな黄色とブラックのコントラストによって、1970年代のモータースポーツウォッチを思わせる高い視認性と遊び心を両立している。特に黒いインダイヤルが文字盤全体を引き締めており、ポップな配色でありながら安っぽさは感じさせない。39mmケースとの組み合わせも絶妙で、近年の大型クロノグラフとは異なる軽快な印象。スポーツモデルらしい力強さを保ちながらも、どこかヴィンテージ感を漂わせる仕上がりとなっている。
ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”
- 品番：79310N
- 価格：93万5,000円
- ケース：ステンレススチール
- ケース径：39mm
- 防水性能：200m
- ムーブメント：自動巻きクロノグラフ MT5813
- パワーリザーブ：約70時間
- ブレスレット：ステンレススチール製3リンクブレスレット(T-fitクラスプ搭載)