高級車を代表するブランドのひとつであるポルシェ、特に「911」は、リセールバリューが非常に高いことで知られています。富裕層の中には、ポルシェの運転を楽しみながら、クルマを「代替資産」として活用する人もいます。今回はポルシェ911の資産価値や高く売るためのポイント、専門店選びのコツを紹介します。

ポルシェ価格改定の衝撃

ポルシェは2025年末から2026年初頭にかけて、全モデルで値上げを行いました。

2026年モデルの「911カレラ」のベースグレードは、およそ1,850万円からのスタート。「911ターボS」は日本円で約3,600万円超の価格設定となりました。

ポルシェ911の資産価値

関税などの世界市況を背景に実施されたポルシェの値上げですが、富裕層からは依然として高い資産価値を持つクルマとして注目されています。

911のリセールバリュー

特にポルシェ911は、一般的な高級車や輸入車と比較して、非常に高い残価率(リセールバリュー)を維持しています。数年経過しても、60～80％以上の残価率を維持するケースも多いです。

さらに、古いモデルや希少な車種は、販売時の価格をはるかに上回る「プレミアム価格」が付くことも。リセールバリューの高さを背景に、ポルシェ911を「代替資産」として活用する富裕層もいます。

画像はポルシェ「911 GT3 S/C」

代替資産とは

代替資産は、株式や債券といった伝統的な金融資産以外の投資対象のことです。高級なクラシックカーのほかに、宝飾品、時計、ウィスキー、ワイン、絵画なども代替資産として利用されます。

高級車はインフレに強く、資産の価値を保護しやすいのがメリットです。また、一度味わってしまえば終わるワインやウィスキーとは異なり、実際に何回もドライブして楽しめる点も魅力です。

ポルシェ911を高く売るための必須項目

ポルシェ911を高く売却するには、以下のポイントはどれも重要となります。

専門店で査定を受ける

ポルシェ911は、一般的な中古車市場のデータでは価格を決められません。オプションの価値や希少性を正当に評価できる、ポルシェ・輸入車専門店で査定を受ける必要があります。

人気オプションを選ぶ

911は、人気オプションの有無で査定額が変わります。スポーツクロノパッケージ、スポーツエグゾースト、PCCB、レザーインテリアなどがあると高く評価されます。

コンディションを保つ

基本ですが、内装・外装ともにきれいな状態を保つことも重要です。傷や凹みは直しておき、タバコや香水などの匂いがしないようにしましょう。

ポルシェを高く売却するための専門店の選び方

ポルシェを高く売却するには、専門店選びも重要です。

ポルシェ売買の実績

ポルシェはエンジンなど特殊な部分があり、状態を正確に判断するには専門性が必要です。専門性がないと、ポルシェの売買実績は残せません。

これまでにどの程度の売買実績があるか、公開されている事例をチェックしましょう。

二重査定をしないか

中古車業界では、二重査定が深刻な問題となっています。契約後に業者が再査定し、修復歴や傷などの理由を付けて、買い取り額を減額することです。

トラブルになるケースも多いため、「二重査定なし」を公言している業者を選ぶことが大切です。

資産としてポルシェを運用する場合の留意点

ポルシェを代替資産として扱う場合、以下の点に注意しましょう。

節税・減価償却

高額車両ですが、業務で使用している実態があれば、減価償却費として計上することで節税につながります。ただし、税務調査で否認されないよう、事業利用とプライベート利用の区別を明確にする必要があります。

維持費

ポルシェの維持コストは、一般的なクルマより高くなります。特に古いモデルの場合、希少なパーツの入手や専門家による整備が必要になることも。

年間維持費の目安は、スポーツカー特有のパーツ代や燃料代を含め、最低でも60万～70万円程度を見込んでおく必要があり、これ以上になる可能性もあります。

個体差による価格変動

査定額は個体差もある点に注意しましょう。年式、走行距離、ボディカラー、ハンドル位置(右・左)などによって査定額は大きく変動します。

市場の変動リスク

自動車市場、中でもコレクターズ市場はトレンドの変化、経済状況などによって大きく変動することがあります。突発的な要因によって価格が急変動するケースがあり、予測は難しいでしょう。

流動性の低さ

不動産などと同様、ポルシェの古い高額なモデルは特に流動性が低い傾向です。売却したいと思っても、買い手がすぐに見つからない可能性があります。

市場が盛り上がっていない時期は、価格を下げないと売却できないケースもあります。