PayPay証券で2026年5月1日～31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「フジクラ」「JX金属」「ソフトバンクグループ」などAI・半導体、データセンター関連銘柄が上位に入りました。

【国内株式】2026年5月人気銘柄ランキング

1位 キオクシアホールディングス

2位 フジクラ

3位 JX金属

4位 ソフトバンクグループ

5位 任天堂

6位 古河電気工業

7位 三菱重工業

8位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)

9位 イビデン

10位 村田製作所

AI・半導体関連への関心が継続

1位「キオクシアホールディングス」、2位「フジクラ」、3位「JX金属」、4位「ソフトバンクグループ」と、5月もAI・半導体、データセンター関連の銘柄が上位に並びました。9位「イビデン」、11位「アドバンテスト」、18位「東京エレクトロン」、22位「KOKUSAI ELECTRIC」、30位「SUMCO」などもランクインしており、AI需要の拡大を背景に、半導体製造装置や部材、メモリー関連への関心が強かったようです。

また、データセンターの拡大に伴う通信インフラ需要への期待から、2位「フジクラ」、6位「古河電気工業」、28位「住友電気工業」と、電線・光ファイバー関連も引き続き上位に入りました。

そのほか、7位「三菱重工業」、16位「IHI」、17位「川崎重工業」と重工各社が上位に入り、防衛やエネルギー関連への関心も根強く見られました。さらに、8位「日経平均チャレンジコース（日経平均レバレッジETF）」、24位「日経平均逆チャレンジコース（日経平均ダブルインバースETF）」もランクインし、日経平均の値動きを狙う取引も活発だったことが読み取れます。

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