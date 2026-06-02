スバルが2026年4月9日に発表した新型電気自動車(BEV)「トレイルシーカー」の受注が好調だ。発表後の約2カ月(4月9日～5月31日)で受注台数は1,962台に到達。月間販売目標は250台なので、約4倍の売れ行きだ。人気の理由は?

レガシィアウトバックから乗り換え多数

トレイルシーカーはスバルが世界的に展開するグローバルBEVラインアップの第2弾。「ET-SS」グレードのFWD(前輪駆動、1モーター)が539万円、同AWD(2モーター)が594万円、「ET-HS」グレード(AWD、2モーター)が638万円だ。74.7kWの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しており、一充電走行距離はET-HSで627km、ET-SS(FWD)で734kmを実現している。

グレード別に見る受注の内訳はET-HSが62％、ET-SS(AWD)が24％、ET-SS(FWD)が14％。ボディカラーの構成比はマグネタイトグレー・メタリック26％、ブリリアントブロンズ・メタリック18％、クリスタルブラック・シリカ18％、デイブレイクブルー・パール17％、クリスタルホワイト・パール12％、サファイアブルー・パール9％だ。

スバルによると、同社のユーザーでは「レガシィアウトバック」からの乗り換えが多いとのこと。他社からの乗り換えではプラグインハイブリッド車(PHEV)やBEVからの乗り換えが多数を占めるそうだ。販売店では顧客からこんな声が聞かれたという。

スバルらしいパッケージで荷室が広く、外観の見た目もラギッドでとてもカッコいい。

視界が広く、パノラミックビューモニターでも車両周辺を確認できるため、大きな車体でも狭い道や駐車が楽。

コーナーリングがとても気持ちよく、車高の高いSUVであることを感じさせないような軽快さとコントロール性能がある。

直進安定性が高く、高速道路も疲れず運転できると感じた。

航続可能距離が長いため、長距離ドライブに対しても安心感がある。

1,500Wのコンセントで家電が使えることで、アウトドアでの楽しみの幅が広がった。

「電気のアウトバック」といった感じのキャラクターが、どうやらスバリストたちに受けているようだ。CEV補助金129万円の存在も、購入のハードルを下げているに違いない。

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