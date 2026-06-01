ジラール・ペルゴは、ブランドを象徴する「ロレアート」コレクションから、世界限定50本の「ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン」を発表した。

ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン

「ロレアート」は、1975年に誕生したジラール・ペルゴを代表するコレクション。八角形ベゼルと円形ケース、一体型ブレスレットを組み合わせたデザインを特徴としている。

新作は、1970年代に流行したツートンカラーの時計を現代的に再解釈したモデル。スポーツウォッチでありながら全体に落ち着いたドレスウォッチのような雰囲気をまとっている904Lスティール製ケースに、ローズゴールド製のベゼル、リューズ、プッシュボタンを組み合わせた。ケースからストラップまで色調が統一されているため一体感が強く、42mmケースながら見た目は比較的すっきりとしている。ロレアート特有の多角形ベゼルやシャープなケースラインも健在で、スポーティーさとエレガンスを高いレベルで両立した仕上がりとなっている。

ダイヤルはブラウンカラーで、クル・ド・パリのパターンを採用。ローズゴールドの輝きと調和する温かみのある色合いに仕上げている。ストラップには、同じくクル・ド・パリ パターンをあしらったブラウンのラバーストラップを合わせた。

ムーブメントには、自社製機械式自動巻きクロノグラフムーブメント「GP03300-2761」を搭載。サファイアクリスタル製ケースバックから、ペルラージュ装飾やコート・ド・ジュネーブ、面取り、サンバースト仕上げを施したムーブメントを観察できる。

ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン