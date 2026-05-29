「頑張っているのに給料が上がらない」「このまま今の会社にいていいのだろうか」――そんな不安を抱えていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、歯科医師でベストセラー作家の井上裕之氏が、“給料が上がる人”に共通する考え方を解説しています。今回は、「評価される人」が必ず理解している「会社のルール」について紹介します。

給料を上げるための思考と実践を身につける

先日、ある男性(Aさん)から、次のような質問をいただきました。

Aさん:

「会社の給料が安くて困っています。高い給料をもらうには、どうしたらいいでしょうか。あまり給料が上がらないようなら、転職も考えているのですが……」

井上:

「Aさんの会社には、人事評価制度や賃金テーブルはありますか?」

Aさん:

「あると思います」

井上:

「あるのなら、給料や賞与がどのようなステップで上がるのか、きちんとしたルールが決められている、ということですよね」

Aさん:

「そう……ですね」

井上:

「ルールがわかれば、どう働けば給料が上がるのか、そのヒントが見えてくるのではありませんか。ルールを知らずして給料アップを望むのは難しいと思います」

成果を上げているのに評価が低い、ルールを守っているのに給料が上がらないのであれば、転職も視野に入ります。自分の能力を正当に、公平に評価してくれる会社に移ったほうがいい。

ですが、会社が人事評価制度を正しく運用しているにもかかわらず、「その内容を理解していない」=「どうすれば給与、賞与が上がるのかを理解していない」としたら、Aさんにも非があります。

「給料が上がっていない」のは、「満足できるほどアップしていない」だけであって、会社の規定どおりの昇給額かもしれません。あるいは、Aさんの努力の方向性が間違っている可能性があります。

「給料が安い」と嘆きながら、「人事評価制度を理解していない」「給与明細を見ていない」のでは、「理想とする給料」(自分が手にしたい給料)を受け取るのは難しいのではないでしょうか。

不満を口にする前に、会社のルールを知るのが第一

「うちみたいな中小会社には、評価基準なんかないよ。社長が鉛筆なめなめして決めているだけだから」

たしかに中小企業の中には、人事評価基準や賃金テーブルがない会社もあります。ですが、明文化されていないだけで、社長の頭の中にはあるはずです。

私なら、社長、あるいは上司に、こう聞きます。

「社長は、どういう社員を求めていますか?」

「社長は、どういう社員を評価しますか?」

そして、社長の期待に応える働き方をするでしょう。

自分の理想とする給料を受け取るには、どんなスキルを身につけ、どんな成績を残せばいいのか。その条件を確認し、そこから逆算して仕事に取り組めば、給料に反映されるはずです。

社長の期待に応えているのに給料に反映されないのであれば、そのときにはじめて「転職」を考えます。

「少しでも高い評価を得たい」のであれば、仕事で得られるお金に大きな関心を持つべきです。

「給料が上がらない」という不満があるのなら、会社のルールを知るのが第一です。ルールを知った上で、今の会社で頑張るのか、別のキャリアを考えるのか判断すればいいのです。

お金は、仕事の対価です。良い仕事をして、会社やお客様から評価されれば、それだけの給料を手にすることができます。