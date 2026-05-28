『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)から抜粋してご紹介。今回のテーマは『生涯年収に大きな差が出る見た目の整え方』。

生涯年収に大きな差が出る見た目の整え方

私は歯科医師として、セミナー講師として、コンサルタントとして、

「自分はどう見られたいのか」

「どのような印象を与えたいのか」

を常に意識し、「見た目」からメッセージを伝える努力をしています。

自分をメディア化し、自らの力でプロモーションをするためにも、見た目（人に与える印象）を整えることは、とても重要です。

「外観というものは、一番ひどい偽りであるかもしれない」

これは、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇『ヴェニスの商人』の一節です。

外観は、見方を変えれば、偽りだらけです。

しかし外観で、人生が決まってしまう事実があるのもたしかです。

労働経済学者のダニエル・S・ハマーメッシュ教授の研究によれば、ビジュアルによる男性の生涯年収の差は、2700万円にものぼるそうです。(参照：『収入２７００万円の差がつく身だしなみ』山川アンク・著／辰巳出版)。

見た目の良さを成立させる3要素

①笑顔

「自然でさりげなく笑顔」「親しみを感じさせる笑顔」の持ち主は、第一印象で「この人は、楽しそう」と思われます。

②清潔さ

キレイサッパリしている人は、第一印象で「信頼できそう」と思われます。

③元気さ

前向きでアクティブな人は、第一印象で「この人といると、おもしろいことが起こるかも」と思われます。

「笑顔」「清潔さ」「元気さ」は才能ではなく、心掛けで身につけられます。

最高の人格者とはいつも笑顔でいる人。私はそう思っています。

世界のトップ経営者たちは、表情、立ち居振る舞いなどの自己表現、とりわけ笑顔を専門のコーチについて学んでいます。

見た目を整えることは、人間関係を築くスタートラインに立つことです。

相手に不快感や不信感を与えないためにも、そして理想の自分を演出するためにも、見た目にお金を使いましょう。