PORTERは、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト「Aurel Schmidt（オーレル・シュミット）」とのコラボレーションアイテムを2026年5月29日に発売する。

Aurel Schmidtは、煙草の吸い殻やお菓子の包装紙、マッチ、空き缶など、日常に残された“Trash”をモチーフに独自の世界観を構築するアーティスト。雑多で退廃的なモチーフを用いながらも、どこかユーモラスで親しみのある作品を生み出しており、ニューヨークの街角のエネルギーや喧騒を感じさせる表現で知られている。

今回のコラボレーションでは、Aurel Schmidtが日本を訪れた際の記憶をもとに、PORTERの要素を織り交ぜた特別なイラストを制作。真っ白なナイロンボンディング生地に大胆な総柄プリントを施し、アーティストの世界観を落とし込んだ。

PORTERとAurel Schmidtによるコラボレーションコレクション

全4型のラインナップを一気に見る

コラボコレクションは全4型を展開

真っ白なナイロンに大胆な総柄プリントを採用

生地には、美しい光沢とふっくらとした柔らかな手触りが特徴のナイロンボンディング素材を使用。ファスナーにはブルー、グリーン、ピンクなどカラフルなエレメントを採用し、遊び心のあるディテールに仕上げた。

また、内装にはAurel Schmidtがデザインしたオリジナルタグを配置。さらに、御守りモチーフのチャームとオリジナル巾着も付属する。

ラインアップは以下の全4型。

BACKPACK：121,000円

2WAY TOTE BAG：110,000円

2WAY MADISON BAG：88,000円

ROLL BOSTON BAG：77,000円

5月29日発売、数量限定で展開

発売日は2026年5月29日。PORTER flagship store（表参道、東京、大阪）のほか、PORTER（銀座、新宿、神戸）、PORTER EXCHANGE（渋谷、大阪、京都）など限定店舗で販売する。

また、吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは同日正午頃から販売開始予定。完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。

なお、生地の裁断箇所によって商品ごとの柄が異なる仕様となっており、柄は選択不可。

販売店舗

PORTER flagship store（表参道、東京、大阪）

PORTER（銀座、新宿、神戸）

PORTER EXCHANGE（渋谷、大阪、京都）

KURA CHIKA by PORTER HONGKONG（FASHION WALK）

KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（台北）

PORTER KOREA（JAMSIL）

PORTER BANGKOK

吉田カバンオフィシャルオンラインストア

Aurel Schmidtが描く“Trash”をモチーフにした退廃的でどこかユーモラスな世界観と、PORTERの高い機能性やクラフトマンシップが見事に融合したコレクション。総柄プリントを大胆に落とし込んだデザインはもちろん、カラフルなファスナーや御守りモチーフのチャームなど、細部まで遊び心が感じられる。バッグとしての実用性とアートピースのような存在感を兼ね備えた、数量限定ならではの特別感あるアイテムに仕上がっている。