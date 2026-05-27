カシオ計算機は、「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」より、ダイバーズウォッチ「FROGMAN」の30周年記念モデル「MRG-BF1000EB」を発売する。発売日は6月12日で、価格は121万円。世界限定800本となる。

極地の海で形成される氷柱「ブライニクル」をモチーフにした本格ダイバーズウオッチ。ISO200m潜水用防水性能を備えており、日本のものづくりと先進技術を融合させた特別仕様となる。

最大の特徴は、純チタンの約4倍の硬度を持つ合金「COBARION」製ベゼル。宝石研磨職人・小松一仁氏の監修のもと、螺旋状にファセットカットを施した。ブルーAIP処理を採用し、耐傷性と深みのある青い輝きを両立している。ファセットカットによる複雑な陰影によって、氷が割れながら渦を巻くような独特の表情を生み出した。

左右非対称ケースや大型ボタンなど、FROGMANらしい無骨なデザインは維持しながらも、57面ラウンドブリリアンカットのラボグロウンブルーサファイアや鏡面仕上げによって高級感を強く打ち出している点も特徴。一般的なG-SHOCKとはかなり異なる、“MR-Gならでは”の重厚感を持ったモデルに仕上がっている。

裏ぶたには「FROGMAN」のカエルモチーフに加え、「MR-G 30TH」の刻印とシリアルナンバーを配置。

バンドは、チタンブレスレットとデュラソフトバンドの2種類を付属し、シーンに応じた付け替えに対応する。専用ボックスは、日本のラゲージブランド「プロテカ」と共同開発。バンドの交換工具とともに収納される。

MRG-BF1000EB