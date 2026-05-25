気温上昇で脳梗塞リスク増…医師が語る“危険な時間帯”

脳梗塞には、発症しやすい季節や時間帯があることをご存知でしょうか。特別な病歴がなくても、日常生活のふとした場面にリスクが潜んでいます。医師が指摘する「危険なタイミング」を知っておくことが、予防の第一歩です。

今回のテーマは、「脳梗塞が起きやすいタイミングと、日常でできる予防策」です。

夏の脱水・冬の血管負荷、そして睡眠中も要注意

脳梗塞は、夏と冬に発症リスクが高まりやすいと田頭先生は話します。夏は汗をかくことで脱水になりやすく、血液が固まりやすくなることが一因です。一方、冬は急激な寒暖差が血管に負担をかけるため、注意が必要だと指摘します。

また田頭先生は、同じ理由から睡眠中や起床時も脳梗塞が起こりやすいタイミングだと強調します。睡眠中は水分補給ができないため、脱水状態になりやすいからです。予防のためには、就寝前に適量の水分を補給することが大切です。

入浴時の「急激な温度変化」は血管への大きなリスク

入浴時も油断はできません。寒い脱衣所から熱い浴室へ移動すると、急激な血圧変動が起こり、血管に大きな負担がかかるためです。

田頭先生が勧めるのは、浴槽の温度を38～40℃程度のぬるめに設定し、脱衣所をあらかじめ十分に暖めておくことです。こうした急激な温度変化を避けるだけでも、血管へのリスクを抑えやすくなります。とくに夏と冬、あるいは季節の変わり目には、日常生活の中で温度差を意識することが重要なポイントです。

田頭 秀悟(たがしら しゅうご) 鳥取大学医学部 卒業 / たがしゅうオンラインクリニック院長 / 脳神経内科(認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病)領域を専門とし、主として糖質制限食やストレスマネジメント指導を中心に内科疾患全般に対しての診療を行うオンライン総合診療医。 また東洋医学会専門医でもあり、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。

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