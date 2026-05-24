日産の新型エルグランドは大型ミニバンなのにユサユサしない! 理由は?

大きくて背が高くて箱形に近いクルマに乗ると、往々にして感じるのが「ユサユサ感」であり「グニャグニャ感」だ。段差を乗り越えた後、横方向にユッサユッサ……。カーブを曲がっていると、向かっている方向とは逆方向にグニャグニャ……。ところが日産自動車の新型「エルグランド」では、それを感じなかった。どうしてなのか。

日産・新型エルグランドの写真を一気に見る

ミニバンらしからぬ走りの秘密

日産のテストコース「グランドライブ」で乗った新型エルグランドはビシッ、シャキッとした乗り味。クルマの運転については素人同然の自分でも、「ミニバンらしからぬ走りですね」などと通ぶった感想を思わず口にしてしまうくらいだった。

試乗後、開発陣に「ミニバンらしからぬ走り」の理由を尋ねたところ、どうやら「インテリジェントダイナミックサスペンション」(IDS)なる技術が力を発揮しているらしい。要するに、電子制御のショックアブソーバーをサスペンションに組み込んで、車両の走行状態やドライバーの運転(例えば、どのくらいハンドルを切っているのかなど)をセンシングしながら、100分の1秒単位で「減衰力」を細かく制御しているのだ。

例えば高速道路の継ぎ目のような細かな上下動は「低減衰力」な制御で対応し、滑らかな走りを実現する。反対に、大きくうねった道路などを走るときには「高減衰力」な制御で揺れを抑えている。状況に応じてリアルタイムかつ緻密に減衰力を上げたり下げたりすることにより、ミニバンにありがちなユサユサした挙動を封じ込めた、ということらしい。

電動四駆がカーブで力を発揮?

「グニャグニャ感」のあるクルマだとカーブの際、曲がりたい方向とは逆方向に強く引っ張られる感じがして、(そんなことはあり得ないのだろうが)このままだと横転してしまうのでは? みたいな不安が募り、不必要なほどに減速してしまうことがあるのだが、新型エルグランドでは、テストコース内で許される範囲内ではあるものの、かなり高い速度でカーブを曲がることができた。ここでもIDSが効果を発揮していると日産の技術者は指摘する。

例えば左にカーブしていくとき、クルマは右側に傾くのが普通だが、そこで右側の減衰力を高めることで、いわゆる「ロール」を抑えているそうだ。

もうひとつ、日産の電動駆動4輪制御システム「e-4ORCE」も新型エルグランドの曲がる性能を支えている。前後に各1基搭載する計2基の高出力モーターと各タイヤの内輪ブレーキを統合制御し、4輪の駆動力をコントロールする技術だ。

例えばカーブを曲がり始める時、ハンドルを切ってから実際にクルマが曲がり始めるまでに微妙な遅れ(ズレ)があると、運転していて気持ちが悪いし不安にもなる。そこをe-4ORCEでは、クルマの曲がり始めにリアタイヤのトルクを増やし、前輪が方向転換を実行するのを文字通り「後押し」しているのだ。

技術者に聞くと「e-4ORCE」の恩恵はほかにもいろいろとあるらしいが、今回の試乗で運転の素人でもはっきりと感じられた効果が「曲がりやすさ」だったので、ここにお伝えした次第だ。カーブの途中でハンドルを切り増したり緩めたりするシーンが減らせそうで、運転の素人には助かる技術だと思えた。