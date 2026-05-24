住宅選びで優先するのは「立地」か「広さ」か。立地優先派が広さ優先派を約20pt上回る結果に

NEXERは5月14日、千葉県注文住宅業者おすすめナビ！とともに実施した「理想の住まいに関する調査」の結果を発表した。同調査は4月16日～23日、全国の男女652人を対象に、インターネットで実施した。

理想の住まいとして魅力を感じるもの

理想の住まいとして魅力を感じるものを尋ねたところ、TOP3は「省エネ性能が高い住宅」(47.1%)、「収納が充実している家」(42.5%)、「自分のライフスタイルに合わせた間取り」(41.3%)だった。理想の住まいについて、最も重視したい理由を聞くと、「家族が快適に過ごせるため」(40.3%)が最も多く、 「将来の安心のため」(20.9%)、「生活の利便性を高めたいため」(20.9%)が続いた。

家づくりで最もこだわりたいポイントを尋ねると、「価格(コスト)」(29.1%)が最も多く、次いで「住宅性能(断熱・耐震など)」(27.8%)、「立地」(15.0%)、「間取りの自由度」(12.3%)となった。

家づくりで最もこだわりたいポイント

バリアフリーなど将来を見据えた住宅設計の必要性について尋ねたところ、68.6%が「非常に必要」「やや必要」と回答した。

バリアフリーなど将来を見据えた住宅設計の必要性

住宅選びにおいて、「広さ」と「立地」どちらを優先するか尋ねると、37.3%が「どちらも同じくらい重要」と答えた。「どちらかといえば立地」(26.7%)と「立地を優先」(14.7%)を合わせると41.4%で、立地重視派が広さ重視派の21.3%を上回った。

理想の住宅の間取りは、「3LDK」(28.1%)が最も多かった。次いで、「4LDK」(23.3%)、「特に決まっていない」(16.4%)、「5LDK以上」(14.9%)、「2LDK」(12.3%)となっている。

理想の住宅の間取り

在宅ワークスペースについて尋ねると、41.1%が「必ず必要」「あった方がよい」と回答した。

調査からは、住宅に対して「広ければいい」という価値観だけでなく、省エネ性能や収納力、将来を見据えた設計など、“長く快適に暮らせるか”を重視する傾向が強まっていることがうかがえる。特に住宅選びでは立地を優先する人が広さ重視派を大きく上回っており、通勤や生活利便性を含めた“日常の暮らしやすさ”への関心の高さも見えてきた。また、在宅ワークスペースへの需要も4割を超えており、コロナ禍以降に定着した新しい生活スタイルが、住まい選びにも影響を与えているようだ。