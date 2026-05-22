キングセイコー VANAC、1970年代を思わせる大胆デザインの限定モデル発売

セイコーウオッチは、「キングセイコー VANAC」より、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを発売する。発売日は7月10日で、価格は39万6,000円。世界限定800本となる。

VANAC 限定モデル

新作は、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に着想を得たカラーリングを採用。ホワイトシルバーのダイヤルに、鮮やかなブルーのインデックスリングや針を組み合わせ、コントラストを際立たせた。

1970年代の「VANAC」を彷彿とさせる存在感のあるデザインを採用。インデックスリングの縁が光を受けて輝くほか、12時位置のインデックスと秒針のカウンターウェイトには、「VANAC」の「V」をモチーフにした意匠を取り入れている。

ケースデザインは、「Tokyo Horizon(東京の地平線)」をコンセプトに開発。ベゼルレス構造による伸びやかなフォルムに加え、鏡面仕上げとヘアライン仕上げを組み合わせたブレスレットが、水平方向のラインを強調している。

ダイヤルには、東京の地平線をイメージした横方向のストライプパターンを採用。裏ぶたには、キングセイコーの「盾」をモチーフにしたブルーのブランドマークを配し、限定モデルならではの特別感を演出した。

今回のVANAC限定モデルは、近年のキングセイコーの中でもかなり“1970年代感”を前面に押し出したデザインという印象だ。特にベゼルレスケースと一体感の強いブレスレットによって、当時らしい横方向へ広がるシルエットが強調されている。ホワイトシルバーの文字盤に鮮やかなブルーを組み合わせた配色もかなり大胆で、通常のキングセイコーよりスポーティーな雰囲気が強い。一方で、鏡面仕上げとヘアライン仕上げを細かく使い分けることで、単なるレトロ調に留まらない現代的な高級感も感じさせる仕上がりとなっている。

ムーブメントは、自動巻き「キャリバー8L45」を搭載。約72時間のパワーリザーブを備えるほか、ダイバーズウオッチにも対応可能な堅牢性を持ち、回転錘や受には波目模様を施している。

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