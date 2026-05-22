グレンモーレンジィ×ハリソン・フォードとのコラボウイスキーが発売。東京と大阪で期間限定ポップアップバー

MHD モエ ヘネシー ディアジオが取り扱うスコッチウイスキー「グレンモーレンジィ」は8月31日まで、「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」の世界観を堪能できる期間限定ポップアップバーを、銀座「Bar LIBRE Ginza」、大阪「alcobareno」で開催している。

「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」は、長年のウイスキー愛好家である俳優のハリソン・フォード氏と最高蒸留・製造責任者のビル・ラムズデン博士の共同テイスティングを経て誕生した新作のウイスキー。5月13日から販売を開始したことを記念し、ポップアップバーを開催する。

「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」は、クラシックなバーボン樽熟成原酒に、トーストしたポルトガル産赤ワイン樽の希少原酒を掛け合わせ、柑橘の爽やかさと奥行きある甘みが広がるエレガントな味わいに仕上げている。

グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション

ポップアップバーでは、同コラボレーションの世界観を表現した装飾のなか、各店オリジナルのカクテルを各5種類ずつ提供する。

Bar LIBRE Ginza（東京） 提供カクテル一覧（全5種類

alcobareno（大阪） 提供カクテルの一例

6月15日は銀座「Bar LIBRE Ginza」に、大阪・天王寺「alcobareno」のオーナーバーテンダー鮎川正徳氏がゲストとして登場し、特別な一杯を提供する。