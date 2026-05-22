「住宅ローン金利、どう決まるか知らない」6割超、金利上昇に漠然とした不安が浮き彫りに

みなとアセットマネジメントは5月18日、「金利上昇に関する一般消費者の理解度と家計防衛」に関する調査の結果を発表した。同調査は2月26日～3月2日、20～60代の一般消費者1,004人を対象に、インターネットで実施した。

約7割が金利が上がっているという話題を目にする機会が増えたと回答

最近、ニュースなどで、金利が上がっている(金融政策の変更など)という話題を目にする機会が増えたと感じるか尋ねたところ、67.0%が「非常に増えたと感じる」「やや増えたと感じる」と回答した。金利が上がることで、自分の生活にどのような影響があると思うか聞くと、「預貯金の金利が上がり、受取利息が増える」(48.6%)という回答が最も多く、「住宅ローンや自動車ローンの返済額が増える」(33.2%)、「行き過ぎた円安が是正され、輸入品価格などの高騰が落ち着く」(24.1%)と続いた。

今後の金利上昇により、家計の負担が増えると思うか尋ねると、66.7%が「非常に増えると思う」「少し増えると思う」と答えた。影響を受けそうだと感じるものについては、「貯蓄(預貯金)の利息」(33.1%)、「住宅ローンの返済額」(31.8%)、「年金や老後の生活資金」(25.2%)が多い。

約7割が家計の負担増を予測している

金利上昇が、今後のライフプラン(結婚・出産・老後など)に影響すると感じる割合は65.9%だった。金利上昇をきっかけに、貯蓄・支出・投資の考え方を見直したいと思うか尋ねると、62.7%が「とてもそう思う」「ややそう思う」と答えている。

約7割が金利上昇は今後のライフプランに影響すると回答

住宅ローンの金利がどのように決まるか理解しているか尋ねたところ、63.0%が「まったく理解していない」「あまり理解していない」と答えた。一般的な住宅ローンの「変動金利」は、主にどの指標に連動して決まるか知っているか聞くと、56.4%が「まったくわからない」と回答した。正解の「短期プライムレート」と回答した割合は、14.8%だった。

一般的な住宅ローンの「固定金利」「フラット35」の金利は、主にどの指標の影響を受けるか知っているか尋ねたところ、58.2%が「まったくわからない」と答えた。正解である「10年国債利回り」を選択した人は、19.2%にとどまっている。