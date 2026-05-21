マツダが新型「CX-5」のデザインを激変させなかった理由

マツダは5月21日に新型「CX-5」を発売した。さっそく実物を見てきたが、デザインは旧型と大きく変わっていない。9年ぶりのフルモデルチェンジであるにもかかわらず、見た目を激変させなかった理由とは? チーフデザイナーに聞いてきた。

新型「CX-5」の写真を一気に見る

あえてガラッと変えなかったとデザイナー氏

新型CX-5のデザインコンセプトは「Wearable Gear」(ウェアラブル ギア)だ。都会派SUVのデザインを踏襲しつつ、シルエットを相似形的に拡大させることで、スポーティーなスタイルと広い室内空間を両立した。

デザインをガラリと変えないことは「狙いのひとつ」だったと語るのは、CX-5チーフデザイナーの椿貴紀さんだ。

「旧型のスタイリングはものすごく高い評価をいただいているので、そのまんまのスタイリングで中が広かったら、みんな幸せなのでは? と考えました」

新型CX-5のボディサイズは全長4,690mm、全幅1,860mm、全高1,695mm、ホイールベースは2,815mm。旧型は4,575mm/1,845mm/1,690mm/2,700mmなので、特に長さ方向とホイールベースが大幅に拡大している。

実際に乗り込んでみると、新型の車内の広さはマツダが説明する通り。特に後席に座った時の広々とした感じ、頭上にたっぷりと空間がある感じは、失礼な言い方かもしれないが、「マツダらしくない」とすら感じてしまうほどだった。外見はそこまで変わっていないのに、乗ってみるとかなり広くなっている。これが新型の売りだ。旧型のデザインを気に入って乗っているユーザーも、これなら乗り換えやすいのではないだろうか。

とはいえ、「顔とお尻については、個人的には、けっこう変えたつもりです」と椿さん。特にリアは、「今まではキャラクターラインがぐるりと一周入っていたのですが、それをなくして、全幅が広がったことも活用しつつ面として拡げて、ワイドに見えるように」したそうだ。

やっぱりマツダは後ろ姿が秀逸

旧型と比べると、新型のリアはボディ色の部分が薄くなり、バンパー周辺の黒い部分の厚みが増している。ボディ色部分の厚みは小型SUV「CX-30」と同等くらいに薄いそうで、その薄さでありながら幅は広いため、よりワイド感が感じられるようになっているそうだ。

前後のどちらから見ても「富士山型」に裾野が広がるスタンスが、スポーティーな雰囲気を醸し出している。ワイドかつスポーティーで、「魂動デザイン」を初めて採用した旧型とはそこまで大きく変わっていない外観が、新型CX-5の大きなアピールポイントだ。

新型CX-5のデザインを決めるコンペでは、見た目をがらりと変えるアイデアも出たそうだが、マツダの魂動デザインを世間に定着させた立役者のCX-5についていえば、やっぱりこのスタイルを貫くのが正解だという気がする。

【フォトギャラリー】新型CX-5